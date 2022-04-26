رغم الأضرار اللاحقة بالمناخ.. مشاريع جديدة لمحطات توليد طاقة تعمل بالفحم في 34 دولة بينها الصين

القاهرة - بوابة الوسط

رغم الأضرار اللاحقة بالمناخ، تستمر مشاريع بناء أو توسيع محطات كهربائية تعمل على الفحم الحجري في 34 دولة مختلفة لا سيما الصين على ما أفاد التقرير السنوي لمركز الأبحاث «Global Energy Monitor» الذي نشر الثلاثاء.

وجاء في التقرير إن العالم يضم أكثر من 2400 محطة توليد كهرباء تعمل بالفحم في 79 بلدا تبلغ قدرتها الإنتاجية الإجمالية حوالى 2100 غيغاوات، مع خطط لزيادة الإنتاج بـ457 غيغاوات عبر مشاريع جديدة لمحطات توليد طاقة تعمل بالفحم. إلا أن التقرير رحب بتباطؤ الميل العالمي على صعيد هذه المنشآت باستثناء العام الماضي، وفق «فرانس برس».

ثماني منظمات بيئية دولية تشارك في التقرير

وأشار تقرير مركز الأبحاث هذا ومقره في سان فرانسيسكو «لا تزال 170 محطة (89 غيغاوات) أي 5% من مجموع المحطات العاملة راهنا، غير مشمولة بموعد لتوقفها تدريجا أو بهدف تحقيق الحياد الكربوني».

شاركت في وضع التقرير ثماني منظمات بيئية دولية أخرى هي سييرا كلوب في الولايات المتحدة وكيكو في اليابان وكان يوروب في أوروبا ولايف في الهند و«BWGED» في بنغلادش فضلا عن «Crea» و«E3G» و«SFOC».

- غوتيريس: استسلام بعض قادة العالم بشأن قضية المناخ جريمة

- كيري يدعو من مصر لانضمام «مزيد الدول» لمكافحة التغير المناخي

في العام 2021 زادت قدرة انتاج إجمالي المحطات العاملة بالفحم الحجري في العالم بـ18.2 غيغاوات في ارتفاع مرتبط بجائحة « كوفيد-19» على ما أوضح التقرير. وشدد معدوه على أن الصين «لا تزال الاستثناء الصارخ، للتراجع المسجل راهنا في عدد المحطات التي هي في صدد التطوير».

والعام الماضي كان أكثر من نصف وحدات الإنتاج التي وضعت بالخدمة (45 غيغاوات) في الصين (25.2 غيغاوات) و14% في الهند و11% في إندونيسيا وفيتنام وكمبوديا. وتضم الصين بمفردها مشاريع جديدة (مع قدرة إنتاج إجمالية تبلغ 25.2 غيغاوات) توازي تقريبا ما يسجل في بقية أرجاء العالم من إغلاقات (25.6 غيغاوات).

غموض حول التمويل الصيني في الخارج

ندد التقرير بـ«استئناف إصدار تراخيص بناء» محطات تعمل بالفحم الحجري في الصين مطلع العام 2022 تسمح بها «مراجعة لسياسة الطاقة في البلاد» التي أتت بعد أزمة وتقنين في التيار الكهربائي في أكثر من نصف أقاليم البلاد نهاية العام 2021.

وفي بقية أرجاء العالم، أثار النداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، خلال مؤتمر (كوب26) الأممي حول المناخ في غلاسغو للتخلي عن بناء محطات توليد طاقة جديدة تعمل بالفحم للجم الاحترار المناخي «دينامية معينة» مع التزام 65 دولة عدم البناء، أي أكثر بـ36 منذ يناير 2021.

وداخل دول منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، لم يعد لدى 86% من الدول أي مشروع جديد يعمل بالفحم. وتستمر ست دول رسميا بدرس مشاريع جديدة وهي الولايات المتحدة وأستراليا وبولندا والمكسيك واليابان وتركيا مع أن الكثير منها «لا تملك أي فرصة لترى النور» بحسب معدي التقرير.

فعلى سبيل المثال «من غير المرجح» أن ينفذ مشروع في الولايات المتحدة دعمه الرئيس السابق دونالد ترامب. ورأى التقرير أيضا أن محطة بولندية بقدرة 500 ميغاوات مقررة في ليزنا لن تبنى مبدئيا «بالنظر إلى سياسة المناخ الأوروبية».

12 دولة مشاريعها مرتبطة بالفحم في أفريقيا

وفي أفريقيا حيث يعقد مؤتمر اأاطراف المقبل (كوب27) في مصر لا تزال لدى 12 دولة مشاريع مرتبطة بالفحم أي أقل بثلاث دول مقارنة بالعام 2021 (ساحل العاج والمغرب وجيبوتي).

وشدد التقرير على أن التزام الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2021 التوقف عن تمويل بناء محطات تعمل بالفحم الحجري خارج الصين «تجعل الكثير من المشاريع الأفريقية لاغية»؛ إذ إن الصين هي الداعم المالي الرئيسي لهذه المحطات الجديدة في القارة.

إلا أن معدي التقرير أعربوا عن قلقهم من احتمال أن تنفذ بكين العقود المبرمة قبل هذا الالتزام و«لم يتضح حتى الآن إن كانت الصين ستنسحب من مشاريع 556 محطة تنوي مصارفها العامة وشركاتها الخاصة تمويلها».