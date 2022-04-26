Atwasat

رغم ارتفاع الأسعار.. رواج مبيعات حلوى العيد بمصر

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 12:18 مساء
رغم ارتفاع الأسعار.. رواج مبيعات حلوى العيد بمصر
محل لبيع الحلوى في مصر، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

ارتفعت أسعار حلوى عيد الفطر التقليدية في مصر بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بالعام الماضي؛ لكن الأمر لم يمنع من حدوث طفرة ملحوظة في مبيعاتها، حسب موقع «البورصة» المصري.

وتمتلئ المخابز ومتاجر الحلوى قبيل العيد في مصر بالكعك والبسكويت والمخبوزات الأخرى؛ حيث تزداد المبيعات من الثلث الأخير من رمضان وحتى أول أيام العيد.

ونقل «البورصة» عن أحد أصحاب محال الحلويات، ويدعى أحمد السقا، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم استقرار أسعار الخامات ومنها المسلى والسكر والدقيق والزيت.

وأضاف السقا أن منتجات عيد الفطر تستحوذ على نحو 20% من إجمالي مبيعات المحلات سنويًا.

ارتفاع أسعار حلوى العيد بسبب الزيادة في ثمن الخامات
بدوره، صرح مدير أحد متاجر الحلوى محمد عزمي، في تصريح إلى موقع «البورصة»، بأن أسعار الكعك ارتفعت بسبب أسعار الخامات المستخدمة في التصنيع ومنها الدقيق والسمن والزيوت، ومستلزمات التصنيع من البيكنغ بودر والخمائر والحشو.

وتابع أن مبيعات المتجر ارتفعت 60% خلال شهر رمضان، وتواصل الزيادة كلما اقترب الفطر.

بينما يختلف الوضع قليلًا في المناطق الشعبية، حيث قال صاحب أحد المخابز، عبدالصمد إمام، إن بعض المواطنين يفضلون إعداد الكعك والبسكويت في المنازل عن شرائها نظرًا لارتفاع أسعارها هذا العام.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم

صدور «صندوق الرمل» ثالث روايات عائشة إبراهيم
للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار

للمرة الأولى.. الإنفاق العسكري العالمي يتجاوز تريليوني دولار
لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»

لافروف: خطر نشوب حرب عالمية ثالثة أمر «جدي» وزيلينسكي «ممثل جيد»
مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

مقتل فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية
أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»

أنشيلوتي يبدي قلقه من مواجهة «مانشستر سيتي»
ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»

ترامب: لن أعود لـ«تويتر».. سأظل على «تروث»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار

إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»

بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية

قراءة في نتائج الانتخابات: ماكرون لن ينعم بشهر عسل في ولايته الثانية
مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي

مجموعة مسلحة تعلن خطف روسي من مجموعة فاغنر في مالي
وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما

وفاة أكبر معمرة في العالم باليابان عن 119 عاما
مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا

مؤسسة الاستثمار تمنع «سيابلاست» التونسية من الحجز على أصولها في فرنسا
وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام

وزارة النفط: استئناف الإنتاج في الحقول النفطية المتوقفة سيكون خلال هذه الأيام
الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل منتظم

الدبيبة يصدر تعليماته بصرف الزيادة الخاصة بالمعاشات الأساسية والمتقاعدين بشكل ...
اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح

اليوم العالمي لمكافحة الملاريا.. دعوة إلى مواصلة الابتكار لإنقاذ الأرواح
مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»

مع قرب عيد الفطر.. «مكافحة الأمراض» يصدر توصية بشأن «كورونا»
مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر

مرض غامض يصيب أكباد الأطفال حول العالم.. و«منظمة الصحة» تحذر
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
بوتين: الاقتصاد الروسي بصدد «الاستقرار»
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
سهم «تويتر» يقفز على خلفية موافقة الشركة على عرض إيلون ماسك لشرائها
سهم «تويتر» يقفز على خلفية موافقة الشركة على عرض إيلون ماسك ...
صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة
صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة
لندن تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير تكنولوجيات إلى روسيا
لندن تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير تكنولوجيات...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار
إيلون ماسك يشتري «تويتر» مقابل 44 مليار دولار...
المزيد
الجنيه المصري يتراجع 0.2% مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في عامين
الجنيه المصري يتراجع 0.2% مع ارتفاع الدولار لأعلى مستوى في ......
رغم ارتفاع الأسعار.. رواج مبيعات حلوى العيد بمصر
رغم ارتفاع الأسعار.. رواج مبيعات حلوى العيد بمصر...
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد...
لندن تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير تكنولوجيات إلى روسيا
لندن تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير ......
صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج المساعدة
صندوق النقد يزور باكستان في مايو مع احتمال تمديد برنامج ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط