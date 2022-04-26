رغم ارتفاع الأسعار.. رواج مبيعات حلوى العيد بمصر

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار حلوى عيد الفطر التقليدية في مصر بنسبة تجاوزت 15% مقارنة بالعام الماضي؛ لكن الأمر لم يمنع من حدوث طفرة ملحوظة في مبيعاتها، حسب موقع «البورصة» المصري.

وتمتلئ المخابز ومتاجر الحلوى قبيل العيد في مصر بالكعك والبسكويت والمخبوزات الأخرى؛ حيث تزداد المبيعات من الثلث الأخير من رمضان وحتى أول أيام العيد.

ونقل «البورصة» عن أحد أصحاب محال الحلويات، ويدعى أحمد السقا، أن ارتفاع الأسعار يعود إلى عدم استقرار أسعار الخامات ومنها المسلى والسكر والدقيق والزيت.

وأضاف السقا أن منتجات عيد الفطر تستحوذ على نحو 20% من إجمالي مبيعات المحلات سنويًا.

ارتفاع أسعار حلوى العيد بسبب الزيادة في ثمن الخامات

بدوره، صرح مدير أحد متاجر الحلوى محمد عزمي، في تصريح إلى موقع «البورصة»، بأن أسعار الكعك ارتفعت بسبب أسعار الخامات المستخدمة في التصنيع ومنها الدقيق والسمن والزيوت، ومستلزمات التصنيع من البيكنغ بودر والخمائر والحشو.

وتابع أن مبيعات المتجر ارتفعت 60% خلال شهر رمضان، وتواصل الزيادة كلما اقترب الفطر.

بينما يختلف الوضع قليلًا في المناطق الشعبية، حيث قال صاحب أحد المخابز، عبدالصمد إمام، إن بعض المواطنين يفضلون إعداد الكعك والبسكويت في المنازل عن شرائها نظرًا لارتفاع أسعارها هذا العام.