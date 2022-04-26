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أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 11:27 صباحا
أسعار النفط تستقر بعد هبوط حاد
لقطة عامة لمصفاة تكرير النفط في فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا الأميركية، (أرشيفية: رويترز)
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استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد انخفاض حاد بنسبة 4% في الجلسة السابقة، حيث هدأت المخاوف بشأن الطلب على الوقود في الصين عبر تعهُّد البنك المركزي بدعم الاقتصاد المتضرر من قيود مكافحة فيروس «كورونا المستجد».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتًا أو 0.58% إلى 102.91 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت إلى 103.93 دولار في وقت سابق من الجلسة، حسب وكالة «رويترز».

كما صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 34 سنتًا أو 0.35% إلى 98.88 دولار للبرميل، بعد أن قفزت إلى 99.82 دولار للبرميل في التعاملات المبكرة.

انخفاض حاد أمس الإثنين
وانخفض كلا الخامين بنحو 4% أمس الإثنين، حيث هبط خام برنت بما يصل إلى سبعة دولارات للبرميل في الجلسة، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنحو ستة دولارات للبرميل.

وقال بنك الشعب الصيني في بيان يوم الثلاثاء إن الصين ستبقي السيولة وفيرة بشكل معقول في الأسواق المالية، بعد يوم واحد من إعلانه خفض نسبة احتياطي النقد الأجنبي في البنوك لدعم الاقتصاد.

وعلى صعيد العرض، قال محللون إن التخلص التدريجي من النفط الروسي من السوق سيستمر في دعم الأسعار.

تقديرات باتجاه أسعار النفط نحو الهبوط
وفي إشارة إلى توجه أسواق النفط نحو الهبوط، قدر خمسة محللين استطلعت «رويترز آراءهم» ​​أن مخزونات الخام الأميركية زادت في المتوسط بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل.

وأُجري الاستطلاع قبل صدور تقرير المخزون من معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء، وستصدر بيانات إدارة معلومات الطاقة الحكومية الرسمية غدًا الأربعاء.

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