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لندن تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير تكنولوجيات إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 26 أبريل 2022, 09:22 صباحا
لندن تلغي الرسوم على المنتجات الأوكرانية.. وتمنع تصدير تكنولوجيات إلى روسيا
العلم البريطاني يرفرف أمام ساعة بيغ بن الشهيرة في لندن، 28 يناير 2020، (ا ف ب)
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أعلنت بريطانيا إلغاء الرسوم الجمركية على المنتجات الأوكرانية، ومنع تصدير بعض التكنولوجيات الحساسة إلى روسيا، بهدف مساعدة أوكرانيا على مواجهة الغزو الروسي.

وقالت الحكومة البريطانية في بيان إن «الرسوم الجمركية على كل السلع المستوردة من أوكرانيا باتت الآن معدومة وسيلغى نظام الحصص كليًا»، حسب وكالة «فرانس برس».

يأتي هذا التدبير استجابة لطلب مباشر من جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق البيان. ويعني التدبير خصوصًا الشعير والعسل والدواجن والطماطم المعلبة التي تصدّرها أوكرانيا إلى المملكة المتحدة.

وصرّحت وزير التجارة الدولية آن ماري تريفيليان وفق ما جاء في البيان، أن «المملكة المتحدة ستواصل القيام بكل ما بوسعها لدعم نضال أوكرانيا ضد الغزو الوحشي وغير المبرر (الذي أطلقه الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين وللمساهمة في ضمان الأمن والازدهار لأوكرانيا وشعبها على المدى الطويل».

ومنعت بريطانيا أيضًا صادرات بعض المنتجات والتكنولوجيات إلى روسيا خصوصًا تلك التي «يمكن أن تستخدمها لقمع شعب أوكرانيا الباسل»، خصوصًا معدّات رصد الاتصالات ومراقبتها.

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