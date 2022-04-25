الروبل يمحو خسائر الحرب في أوكرانيا ويقفز إلى مستويات 2021

القاهرة - بوابة الوسط

واصل الروبل الروسي صعوده أمام الدولار الأميركي، ليمحو خسائره التي مُني بها عقب قرار موسكو اجتياح أوكرانيا، بل ذهب إلى أبعد من ذلك، حين ارتفع الروبل بنسبة 3.3% خلال تعاملات اليوم الإثنين.

وقفز الروبل إلى سعر 73 روبلا للدولار الواحد، وهي مستويات سجلها في العام 2021، وبذلك يكون سعر صرف الدولار قد تراجع بواقع 3.1 روبل، حسب تقرير لموقع «إنفستنغ» لرصد أسواق المال والسلع، نقل فيه بيانات عن بورصة موسكو تظهر انخفاض سعر صرف اليورو اليوم الإثنين، بواقع 3.2 روبل إلى 75.55 روبل.

موجة صعود منذ منتصف أبريل

ودخل الروبل في موجة من الصعود المتتالي منذ منتصف أبريل الجاري، ليقفز من مستويات 80 روبلا للدولار إلى المستويات الحالية قرب الـ73 روبلا للدولار.

وفي السابع من مارس الماضي، سقط الروبل إلى أدنى مستوياته مقابل الدولار، الذي سجل 140 روبلا في حينه، وذلك بالتزامن مع العقوبات الغربية على موسكو.

وبدءا من تداولات اليوم التالي، وعقب مجموعة من الإجراءات المتتالية للمركزي الروسي، دخل الروبل في موجة من الصعود حيث ارتفع في جلسات مارس كافة، عدا تراجع وحيد.

إجراءات «المركزي» الروسي لحماية الروبل

واتخذ المركزي الروسي مجموعة من الإجراءات لحماية العملة الروسية من الانهيار عقب سيل من العقوبات الاقتصادية غير المسبوقة التي فرضتها أوروبا وواشنطن على موسكو عقب اجتياح أوكرانيا.

وغيّر المصرف إجراءات حساب سعر صرف الدولار واليورو واليوان مقابل الروبل، من أجل ضمان استمرار أنشطة الوكلاء الاقتصاديين في أراضي الاتحاد الروسي.

ونقل موقع «إنفستنغ» عن بيان البنك المركزي الروسي قوله «الآن سيحدد السعر من خلال المعاملات في بورصة موسكو، التي تجري من العاشرة إلى الثالثة والنصف عصرا بتوقيت موسكو، وفي السابق كانت تمتد تلك الفترة إلى الرابعة والنصف مساءً بالتوقيت المحلي أيضا».

وقال البنك إنه لزيادة تمثيل أسعار الصرف الرسمية لليورو واليوان مقابل الروبل، سيستخدم البنك المركزي منهجية مماثلة لحساب المتوسط المرجح لأسعار اليورو واليوان مقابل الروبل.