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رئيسة المركزي الأوروبي: رفع الفائدة لن يخفض أسعار موارد الطاقة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 25 أبريل 2022, 11:17 صباحا
رئيسة المركزي الأوروبي: رفع الفائدة لن يخفض أسعار موارد الطاقة
كريستين لاغارد خلال اجتماع لمجلس حكام البنك المركزي الأوروبي, فرانكفورت الألمانية, 16 ديسمبر 2021
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قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، الأحد، إن رفع البنك سعر الفائدة لن يخفض أسعار موارد الطاقة المسببة لنصف التضخم في القارة الأوروبية، رغم الضغوط التي تواجهها المؤسسة المالية الأوروبية لرفع أسعار الفائدة.

وأضافت لاغارد خلال مقابلة مع قناة «سي بي إس» الأميركية، «التضخم في أوروبا مرتفع جدا حاليا. 50% منه مرتبط بأسعار موارد الطاقة»، مشيرة إلى أن حرب روسيا في أوكرانيا «رفعت هذه الأسعار بشكل كبير»، مضيفا «إذا رفعتُ أسعار الفائدة اليوم، لن يُخفض ذلك سعر موارد الطاقة»، وفق وكالة «فرانس برس».

- «المركزي الأوروبي»: لا توجد مؤشرات على انكماش الاقتصاد في منطقة اليورو

وبدأت مصارف مركزية من حول العالم، رفع أسعار الفائدة في مواجهة التضخم، بهدف زيادة تكلفة الائتمان لإبطاء الاستهلاك، وبالتالي تخفيف الضغط على الأسعار.

ودافعت لاغارد مجددا عن الموقف الذي يعتمده البنك المركزي الأوروبي، والهادف إلى التراجع التدريجي عن سياسة التكيف التي تهدف إلى دعم اقتصادات منطقة اليورو أثناء الأزمة.

طبيعة مختلفة للتضخم على جانبي الأطلسي
وتابعت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، التي تحضر اجتماعات مالية في واشنطن «سنقاطع مشتريات الأصول خلال الربع الثالث من العام، مع احتمال كبير أن نفعل ذلك في أوائل الربع الثالث»، مضيفة «بعد ذلك سننظر في أسعار الفائدة وبكيفية رفعها».

وشددت على أن السياسات المنفصلة التي تعتمدها كل من الولايات المتحدة وأوروبا في مواجهة جائحة «كوفيد-19»، أدت إلى طبيعة مختلفة للتضخم على جانبي الأطلسي.

وبلغ التضخم 7.5% في مارس 2022 بمنطقة اليورو، و8.5% في الولايات المتحدة.

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