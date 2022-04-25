ارتفاع سعر اليورو بعد إعادة انتخاب ماكرون

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعر اليورو مقابل الدولار وعملات دولية قوية أخرى بعد إعادة انتخاب إيمانويل ماكرون رئيسا لفرنسا، بحيث يراهن الصرافون على اتحاد أوروبي أقوى.

وفي الساعات الأولى من التداول، اليوم الإثنين، في آسيا وأستراليا، صعد سعر اليورو مقابل الدولار بـ0.48% ليصل إلى 1.0842 دولار، حسب وكالة «فرانس برس».

وأُعيد انتخاب ماكرون، الأحد، رئيسا لفرنسا بنحو 58% من الأصوات بينما نالت منافسته اليمينية المتطرفة مارين لوبن 42% من الأصوات، بحسب التقديرات الأولية، فيما بلغت نسبة الامتناع عن التصويت 28.%

وتخوف الصرافون من حال عدم اليقين التي كانت ستخلقها رئاسة لوبن بعدما دافعت خلال مناظرة تلفزيونية الأربعاء عن رغبتها في استبدال الاتحاد الأوروبي بـ«تحالف دول».

- إيمانويل ماكرون رئيسا لولاية ثانية في فرنسا

وقال الخبير الاقتصادي لدى مصرف «بيرينبرغ» الألماني، هولغر شميلدنغ، «من المرجح أن تبقى فرنسا محركا للنمو والتقدم في أوروبا في السنوات الخمس المقبلة».

وتوقع المحلل لدى مجموعة «ميرابو» المالية والمصرفية، جون بلاسار، أن «يرتفع سعر العملة الموحدة مقابل الدولار».

بالنسبة للصرافين، تبقى المشاكل الرئيسية متمثلة بالحرب في أوكرانيا والتي تؤثر على الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي الذي يعمل بشكل أبطأ من المؤسسات النقدية الأخرى لمواجهة التضخم ورفع أسعار الفائدة.