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أستراليا تتهم الصين بدفع رشاوى لإبرام صفقات دولية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 24 أبريل 2022, 03:19 مساء
أستراليا تتهم الصين بدفع رشاوى لإبرام صفقات دولية
علم أستراليا في صورة ملتقطة في ملبورن, 14 يناير 2019. (أ ف ب)
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اتهم وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون، الأحد، الصين بدفع رشاوى لإبرام صفقات دولية، لكنه امتنع عن القول إن الفساد أدى دورًا في الاتفاق الأمني المثير للجدل، الذي وقعته بكين أخيرًا مع جزر سليمان.

وقال داتون، لشبكة «سكاي نيوز أستراليا»، «إن الصينيين لا يتعاملون وفق قواعدنا»، مضيفًا: «إذا نظرت إلى ما حدث في أفريقيا، تم دفع رشاوى.. لن نكون قادرين أبدًا على التنافس في ظل هذا النوع من الممارسات.. لدينا قيم، لدينا دولة قانون ونحن نحترمها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وتابع الوزير: «في الحقيقة، الصين تغيرت»، مشيرًا إلى أن «تصرفات الصين العدوانية جدًا في تدخلها الخارجي واستعدادها لدفع رشاوى للتغلب على الدول الأخرى لإبرام صفقات: هذه هي حقيقة الصين الحديثة».

- الصين وقعت الاتفاق الأمني المثير للجدل مع جزر سليمان
- رئيس حكومة جزر سليمان يؤكد توقيع الاتفاق الأمني مع الصين ويدافع عنه

وردًا على سؤال عما إذا كان يعتقد أن الصين فعلت الشيء نفسه مع جزر سليمان، التي أعلنت الأسبوع الماضي توقيع اتفاقية أمنية مبهمة مع بكين، رفض داتون التعليق.

قلق من بناء الصين قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ
وأثار توقيع هذه الاتفاقية حفيظة حليفتي الأرخبيل؛ الولايات المتحدة وأستراليا، إذ تشعر كانبيرا وواشنطن، منذ فترة طويلة بالقلق من إمكانية بناء الصين، قاعدة بحرية في جنوب المحيط الهادئ، من شأنها أن تسمح لها بإبراز قوتها البحرية خارج حدودها.

وأكد رئيس وزراء جزر سليمان ماناسيه سوغافاري، أن الصين لن يكون لديها قاعدة عسكرية في بلاده، لكنه لم ينجح في إقناع الولايات المتحدة التي حذرت من أنها «سترد» إذا لم يفِ بهذا الوعد.

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