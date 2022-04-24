ارتفاع حجم تدفق البضائع والحاويات عبر الموانئ الصينية بالربع الأول

القاهرة - بوابة الوسط

أظهرت بيانات رسمية أن الموانئ الصينية شهدت توسعًا مستمرًا في حجم تدفق البضائع في الربع الأول من هذا العام، حيث سجل الاقتصاد نموًا مستقرًا.

وذكرت البيانات الصادرة عن وزارة النقل الصينية أن «حجم تدفق البضائع في الموانئ بلغ 3.63 مليار طن خلال هذه الفترة، بزيادة 1.6% على أساس سنوي»، وفق وكالة الأنباء الصينية (شينخوا).

حجم تداول الحاويات في الموانئ الصينية

وذكرت البيانات أنه خلال الربع الأول، ارتفع حجم تداول الحاويات في الموانئ الصينية بنسبة 2.4% مقارنة بالعام الماضي 2021 إلى 67.38 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدمًا.

وفي مارس، تعاملت الموانئ الصينية مع 1.27 مليار طن من البضائع، بينما بلغ حجم تدفق الحاويات 23.79 مليون حاوية مكافئة لعشرين قدمًا، وفقًا للوزارة.

