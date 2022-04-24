السعودية تتوقع نموا أقوى من المتوقع في القطاع غير النفطي

القاهرة - بوابة الوسط

قال وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، إن المملكة تتوقع نموًا اقتصاديًا، هذا العام، أقوى من المتوقع، في القطاع غير النفطي المدعوم بالإصلاحات الهيكلية في إطار رؤية 2030.

وتابع الجدعان، في كلمته خلال اجتماع اللجنة النقدية والمالية الدولية التابعة لصندوق النقد الدولي، التي ألقاها نيابة عنه محافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك، أن المملكة لا تزال ملتزمة بسياسات تحافظ على الاستقرار النقدي والمالي، مع تسريع الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المرونة في مواجهة الصدمات الخارجية، وفق وكالة الأنباء السعودية «واس».

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وأضاف أن آثار جائحة «كوفيد -19» لا تزال حاضرة، مشددًا على أهمية مواصلة العمل لمعالجتها.

وأكد أن المملكة في ظل هذه الظروف الصعبة تواصل دعمها الجهود الدولية لإعادة السلام والاستقرار العالمي وتخفيف المعاناة الإنسانية بما في ذلك في أوكرانيا.