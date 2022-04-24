أكبر مصانع «فوكسكون» لتجميع هواتف «آيفون» يواصل العمل بالصين رغم الإغلاق

القاهرة - بوابة الوسط

يواصل مصنع مجموعة «فوكسكون تكنولوجي غروب» في وسط الصين، وهو أكبر مصنع للمجموعة لتجميع هواتف «آيفون» لشركة «آبل»، العمل على الرغم من إغلاق الحكومة بسبب وباء «كورونا»، وذلك في إطار امتياز السماح للموظفين الرئيسيين بمواصلة العمل.

وأغلق المسؤولون المنطقة الاقتصادية لمطار تشنغتشو، التي تضم مجمع «آيفون سيتي» التابع لشركة «فوكسكون»، الخميس، لأجل غير مسمى، وفقًا لإشعار حكومي اطلعت عليه وكالة «بلومبرغ» للأنباء.

وجاء في الإشعار أنه ليس مسموحًا للسكان بمغادرة منازلهم سوى في حالة الضرورة أثناء الإغلاق، لكن يمكن للعاملين في الشركات الرئيسية التنقل عبر استخدام تصاريح، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

يشار إلى أن الإغلاق يأتي في إطار حملة حكومية لا هوادة فيها للقضاء على عدوى «كورونا» على مستوى الصين.

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وقالت فوكسكون، في بيان اليوم الأحد: «لا يزال مجمع تشنغتشو يعمل بشكل طبيعي، ويواصل الموقع الامتثال للإجراءات الحكومية للحد من تفشي الفيروس».

ولم ترد سلطات منطقة مطار تشنغتشو على الفور على طلبات للتعليق خارج ساعات العمل.

وأعلن مطار تشنغتشو، عبر حسابه الرسمي على «وي تشات» أمس السبت، أن الرحلات الجوية للركاب ورحلات الشحن من وإلى المدينة الواقعة في وسط الصين تعمل بشكل طبيعي، إذ تعتمد «فوكسكون» على المطار لشحن أجهزة «آيفون» على المستوى الدولي.