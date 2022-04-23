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الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا مع صعود الدولار وقرب رفع الفائدة الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 03:53 مساء
الذهب يسجل انخفاضا أسبوعيا مع صعود الدولار وقرب رفع الفائدة الأميركية
سبائك ذهب، (أرشيفية: الإنترنت)
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انخفض الذهب 1%، الجمعة في طريقه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف مارس الماضي، إذ أدت المؤشرات على رفع سريع لأسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي إلى ارتفاع عوائد سندات الخزانة والدولار.

وتراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 1934.06 دولار للأوقية، بعد أن لامس أدنى مستوى له في أسبوعين، وانخفضت الأسعار 2.1 بالمئة خلال الأسبوع حتى الآن، كما هبطت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.7% عند التسوية إلى 1934.3 دولار للأوقية، وفق وكالة «رويترز».

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، الخميس، إن زيادة سعر الفائدة بواقع نصف نقطة «ستكون مطروحة على الطاولة» عندما يجتمع البنك المركزي في مايو المقبل.

- تراجع الذهب والدولار بعد خفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي

ووسعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات مكاسبها على خلفية تصريحات متشددة لبنك الاحتياطي الاتحادي، في جهوده للسيطرة على معدل التضخم المرتفع.

وعلى الرغم من اعتبار الذهب أحد الملاذات الآمنة أثناء ارتفاع معدلات التضخم؛ فإن رفع أسعار الفائدة لكبح جماح ارتفاع الأسعار يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحائزي المعدن النفيس الذي لا يدر فائدة.

الفضة تنخفض في المعاملات الفورية
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 1.6% إلى 24.24 دولار للأوقية، لتتجه إلى أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أواخر يناير الماضي، بانخفاض 5.6% حتى الآن.

وانخفض البلاتين 3.9% إلى 930.04 دولار للأوقية وتراجع البلاديوم 1.7% إلى 2381.03 دولار.

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