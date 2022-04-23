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بعد الجزائر.. تحرك إيطالي لزيادة إنتاج الغاز في الكونغو

القاهرة - بوابة الوسط السبت 23 أبريل 2022, 01:24 مساء
بعد الجزائر.. تحرك إيطالي لزيادة إنتاج الغاز في الكونغو
عامل في إحدى محطات الغاز التابعة لشركة إيني الإيطالية بالكونغو. (أرشيفية: الإنترنت)
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بعد أن أتمت اتفاقًا مع الجزائر في مجال استيراد الغاز، وقعت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة خطاب نوايا مع جمهورية الكونغو لزيادة إنتاج وتصدير الغاز الطبيعي.

وينص الاتفاق الموقع الخميس الماضي على تسريع وزيادة الإنتاج في الكونغو، بشكل أساسي من خلال تطوير مشروع الغاز الطبيعي المسال مع بدء تشغيل متوقع في العام 2023 وقدرة تشغيلية كاملة تزيد على 3 ملايين طن في السنة (أكثر من 4.5 مليار متر مكعب)، مما يسمح باستغلال إنتاج الغاز الزائد عن الطلب الداخلي في الكونغو، وفق وكالة «رويترز».

إيطاليا تحاول الاستقلال عن الغاز الروسي
ووقع الاتفاق عن مجموعة إيني رئيسها التنفيذي كلاوديو ديسكالزي وعن جمهورية الكونغو وزير المحروقات برونو جان ريتشارد إيتوا، بحضور وزيري الخارجية الإيطالي والكونغولي ووزير التحول البيئي الإيطالي روبرتو شينغولاني، خلال زيارتهما لبرازفيل في إطار سعي روما للاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي. وبعد التوقيع على الاتفاق جرى اجتماع مع رئيس جمهورية الكونغو دينيس ساسو نغيسو.

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اتفاقات في مجالات الطاقة المتجددة مع الكونغو
وتضمن خطاب النوايا تعريف مبادرات إزالة الكربون لتعزيز انتقال الطاقة المستدامة في البلاد، ولا سيما في مجالات الطاقة المتجددة والزراعة مع تطوير سلسلة التوريد الزراعية لإنتاج المواد الأولية للتكرير البيولوجي والحفظ والإدارة المستدامة للغابات واعتماد أنظمة طهي نظيفة واحتجاز واستخدام وتخزين ثاني أكسيد الكربون.

وتعد إيني حاليًا الشركة الوحيدة التي تعمل في تطوير موارد الغاز الضخمة في جمهورية الكونغو وتزود الغاز بمحطة الطاقة في الكونغو (Cec)، التي تضمن 70% من إنتاج الكهرباء في البلاد. كما أن الشركة تتواجد في الكونغو منذ أكثر من 50 عامًا.

الجزائر تنال حصتها من كعكة الاستيراد الإيطالية 
وفي 5 أبريل الجاري، توصل رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراغي، إلى اتفاق مع الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من البلد المغاربي؛ بهدف تقليص الاعتماد على الغاز الروسي، في ظل سعي إيطاليا للاعتماد بشكل أكبر على شركاء بديلين عن موسكو، في مقدمتهم ليبيا وأذربيجان أيضًا.

وأعلن وزير التحول البيئي الإيطالي، روبرتو شينغولاني أن بلاده ستبرم أولى صفقاتها للحصول على مزيد الغاز من ليبيا وموردين آخرين، ليحل محل التدفقات الروسية في الأسابيع المقبلة، متوقعًا حصول إيطاليا على عشرة مليارات متر مكعب إضافية من الغاز عبر خطوط الأنابيب مع الجزائر وليبيا وأذربيجان خلال العام الجاري.

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