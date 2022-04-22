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شركات التكنولوجيا تواجه غرامات بمليارات الدولارات في ظل القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 03:36 مساء
شركات التكنولوجيا تواجه غرامات بمليارات الدولارات في ظل القواعد الجديدة للاتحاد الأوروبي
شعارات غوغل وآبل وأمازون وفيسبوك. 28 أغسطس 2019. (أ ف ب)
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تواجه شركات التكنولوجيا العالمية غرامات بمليارات الدولارات، بسبب انتهاك القواعد الجديدة في الاتحاد الأوروبي، والتي من المنتظر إقرارها في البرلمان الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وأشارت وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، إلى أن القانون الجديد المعروف باسم قانون الخدمات الرقمية يمثل رد الاتحاد الأوروبي على ما يعتبره فشل الشركات الكبرى في مكافحة المحتوى غير القانوني على منصاتها، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

ويمكن أن تدفع الشركة غير الملتزمة بالقانون الجديد، ما يصل إلى 6% من إجمالي مبيعاتها العالمية السنوية كغرامة عند بدء تطبيق القانون في مطلع 2024.

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ووفقا لأرقام مبيعات شركات التكنولوجيا الكبرى، فإن شركة التجارة الإلكترونية العملاقة يمكن أن تدفع غرامة تصل إلى 26 مليار يورو (28 مليار دولار)، ويمكن أن تدفع جوجل 14 مليار يورو إذا ما جرت إدانتها بعدم الالتزام بالقانون.

«المعيار العالمي الذهبي»
من ناحيتها قالت مهندسة البرمجيات الأمريكية فرانسيس هوجن، التي كشفت مخالفات شركة «فيسبوك»، إن قانون الخدمات الرقمية الأوروبي يمكن أن يمثل «المعيار العالمي الذهبي» لتنظيم عمل منصات التواصل الاجتماعي.

حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين
ومن المتوقع أن يتضمن القانون الجديد حظر استخدام البيانات الحساسة للمستخدمين مثل العرق أو الدين لبث إعلانات مواجهة إليهم. وحظر بث أي إعلانات موجهة إلى الأقليات، وحظر على ما يسمى بـ«الأنماط المظلمة»، وهي تكتيكات خاصة لدفع الناس إلى الموافقة على التتبع عبر الإنترنت.

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