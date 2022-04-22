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دراسة: الصين تلغي 15 مشروعا لمحطات فحم في الخارج

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 11:32 صباحا
دراسة: الصين تلغي 15 مشروعا لمحطات فحم في الخارج
مبان تجارية في الصين. (أرشيفية: الإنترنت)
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ألغى مطورون صينيون 15 مشروعا خارج الصين لمحطات تعمل بالفحم مع جفاف التمويل الخاص بها، وطالبت الدول المضيفة ببدائل أكثر مراعاة للبيئة، كما أظهرت دراسة أجراها مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف الذي يتخذ في هلسنكي مقرا.

وأضاف المركز البحثي أن المشاريع التي جرى إلغاؤها كانت ستولد 12,8 غيغاوات من الكهرباء، وهو ما يعادل إجمالي قدرة توليد الطاقة في سنغافورة.

لكنه حذّر من أن غياب قواعد واضحة سمح لمطورين صينيين، بمواصلة بناء مشاريع جديدة لتوليد الطاقة بالفحم.

وألغي أكثر من 12 مشروعا صينيا لتوليد الطاقة بالفحم في الخارج، بعد حظر أقر العام الماضي على تمويل هذه المحطات، لكن بعض الثغرات قد تسمح لـ18 مشروعا آخر بالمضي قدما وفق الدراسة التي نشرت الجمعة.

والصين هي أكبر مصدّر في العالم للغازات الدفيئة، وتعهدت أن تصل انبعاثات الكربون إلى ذروتها بحلول العام 2030، وأن تصبح محايدة للكربون بحلول 2060، لكن ذلك لا يشمل استثماراتها في الوقود الأحفوري في الخارج.

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كما أنها أكبر ممول عام لمحطات الفحم خارج أراضيها، وكانت تخطط لبناء 67 محطة في أكثر من 12 بلدا، عندما أعلن الرئيس شي جينبينغ حظرا على تمويل «مشاريع جديدة» في سبتمبر.

وقالت الباحثة في المركز، إيزابيلا سواريث، إن «الشاغل الرئيسي، هو أن الصين ستستمر في تمويل أو بناء مشاريع فحم جديدة لتشغيل مجمعات صناعية في إطار مبادرة الحزام والطريق»، وهو مشروع بكين الرئيسي لتوسيع البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها تريليون دولار.

وأوضحت أن «الثغرة هي أنه بما أن المجمعات الصناعية كانت موجودة منذ سنوات، فإن الفحم الإضافي في هذه المشاريع لن يعتبر جديدا، ولو (...) جرت المناقصات بعد إعلان تعهد حظر تمويل الفحم».

مبادئ توجيهية مبهمة
وأصدرت لجنة التنمية والاصلاح الوطنية، أكبر سلطة تخطيط في الصين، مبادئ توجيهية مبهمة في مارس تطلب فيها من المطورين «المضي قدما بحذر» في محطات الفحم التي كانت في مراحلها النهائية من التخطيط.

ومن شأن ذلك أن يوقف التمويل الصيني لـ32 محطة فحم مخطط لها ويدفع إلى «إعادة مراجعة»، وضع 36 محطة أخرى جرى إنشاؤها وفقا لتقرير المركز البحثي.

18 مشروعا للفحم قيد الإعداد
ومع ذلك، قالت سواريث إن «نحو 18 مشروعا للفحم (قيد الإعداد) يمكن أن تولد 19,2 غيغاوات من الطاقة، حصلت على التمويل والتصاريح (...) وما زال بالإمكان المضي قدما فيها».

وبني الجزء الأكبر من هذه المشاريع في إندونيسيا، حيث تستثمر الصين المليارات من أجل تعدين النيكل والمعادن الأخرى اللازمة لبناء سيارات كهربائية، وفق بيانات من «غلوبل إنرجي مونيتور».

وطلبت فيتنام وبنغلادش في الأشهر الأخيرة من الصين، بناء مشاريع غاز بدلا من مشاريع الفحم المتفق عليها، بحسب إخطارات حكومية.

وبدأ يظهر التأثير المميت لتغير المناخ، من موجات حر قاسية إلى عواصف أكثر شدة، في كل أنحاء العالم.

ويقول خبراء إن الانبعاثات يجب أن تنخفض للنصف في غضون عقد لحصر ارتفاع درجة الحرارة العالمية بأقل من درجتين مئويتين أو 1,5 درجة مئوية، كما هو مذكور في اتفاق باريس للمناخ.

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