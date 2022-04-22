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صندوق النقد: الصين تعهدت الانخراط في إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 22 أبريل 2022, 09:39 صباحا
صندوق النقد: الصين تعهدت الانخراط في إعادة هيكلة ديون الدول الفقيرة
شعار صندوق النقد الدولي، (أرشيفية: الإنترنت)
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تعهّدت الصين، الدولة الدائنة الرئيسية للدول الفقيرة العمل «بشكل بناء» على إعادة هيكلة ديون هذه البلدان، كما قالت، الخميس، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا.

وأوضحت في مؤتمر صحفي «حصلنا على التزام ملموس جدا من الصين للانضمام إلى اللجنة (بشأن إعادة هيكلة الديون) في زامبيا والعمل بشكل بناء عموما» بشأن الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وفق وكالة «فرانس برس».

في بداية جائحة كوفيد-19، عرضت دول مجموعة العشرين الغنية على البلدان الفقيرة تأجيل سداد مدفوعات خدمة ديونها حتى نهاية العام، قبل تمديده حتى نهاية 2021. وبالتوازي مع مبادرة تعليق خدمة الديون، أنشأت في نوفمبر 2020 «إطارا مشتركا» يهدف إلى إعادة هيكلة أو حتى إلغاء ديون البلدان التي قد تطلب ذلك. لكن حتى الآن، يعيق الدائنون من القطاع الخاص، خصوصا في الصين، تنفيذه.

من جانبها، قالت ناديا كالفينو، الرئيسة الجديدة للّجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية، وهي الهيئة التي توجه أعمال صندوق النقد الدولي: «كان هناك التزام بالإجماع لتعزيز إطار العمل المشترك بهدف تفعيله ومحاولة الحصول على جدول زمني محدد وواضح، بفضل الالتزام القوي لبعض اللاعبين الرئيسيين» مثل الصين.

جهود لحث الصين على الانخراط في إعادة هيكلة الديون
وقالت جورجيفا: «عملنا بجد لجعل كل الدائنين يجلسون حول الطاولة، دائنو نادي باريس (...) والدائنون الرسميون مثل الصين والسعودية والهند والإمارات والدائنون من القطاع الخاص».

وقالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، الخميس، خلال مؤتمر صحفي: «ناشدت الصين التي تعد مقرضا مهما جدا للعديد من هذه البلدان منخفضة الدخل»، مشيرة إلى أنها «تأمل بأن توافق الصين على تأدية دور بنّاء أكثر».

وأوضحت «بالطبع، فإن الكارثة الإنسانية والاقتصادية العالمية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا تفاقم هذه المشكلة لكنني أعتقد أن هذا هو المسار الذي يجب أن نسلكه». وحتى الآن، طلبت ثلاثة بلدان إفريقية فقط هي تشاد وزامبيا وإثيوبيا، الاستفادة من هذا الإطار.

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