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بـ500 مليون دولار.. واشنطن تساعد كييف في دفع الرواتب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 05:29 مساء
بـ500 مليون دولار.. واشنطن تساعد كييف في دفع الرواتب
أب يحمل طفله هروبًا من الضربات الروسية على منطقة في أوكرانية. (مجلة تايم الأميركية)
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أعلنت الولايات المتحدة أنها ستصرف مساعدة اقتصادية إضافية بقيمة 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، لتُضاف إلى مساعدة بالقيمة نفسها خصّصها بايدن في مارس الماضي لكييف.

وكان من المتوقع أن تعلن وزيرة الخزانة جانيت يلين عن هذه المساعدة اليوم الخميس، أثناء لقاء مع رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في واشنطن، وفق وكالة «فرانس برس».

وأوضح مسؤول أميركي بوزارة الخزانة أن من شأن هذه المساعدة أن تسمح لأوكرانيا بالحفاظ على حسن سير عمل الحكومة من خلال دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية وتجنّب تدهور الوضع الإنساني في البلاد.

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