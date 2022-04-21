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استقالة رئيس مجموعة النفط الروسية العملاقة «لوك-أويل»

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 21 أبريل 2022, 01:21 مساء
استقالة رئيس مجموعة النفط الروسية العملاقة «لوك-أويل»
شعار مجموعة النفط الروسية العملاقة «لوك-أويل» بإحددى محطات الوقود في موسكو، 16 أبريل 2021. (أ ف ب)
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استقال رئيس المجموعة النفطية الروسية العملاقة «لوك-أويل»، فاغيت أليكبيروف، كما أعلنت، الخميس، الشركة التي كانت قد دعت مطلع مارس إلى وقف هجوم الكرملين في أوكرانيا بسرعة. 

وقال بيان للمجموعة الثانية في قطاع النفط الروسي إن «رئيس وعضو مجلس إدارة لوك-أويل ف. اليكبيروف أعلن قراره الاستقالة من مناصبه». وتأتي استقالة أليكبيروف بعد أسبوع من إدراج اسم الملياردير على لائحة الشخصيات الروسية التي فرضت عليها بريطانيا عقوبات، وفق وكالة «فرانس برس».

ودعت المجموعة الخاصة في بداية مارس بعد أسبوع من دخول القوات الروسية إلى أوكرانيا وبينما كان الغرب يعزز العقوبات، إلى وقف الهجوم الروسي بسرعة في هذا البلد. 

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- عقوبات بريطانية على 178 انفصاليا و6 أثرياء موالين لروسيا

تأثير العقوبات على قطاع الطاقة الروسي
يشغل أليكبيروف البالغ 71 عامًا بثروته التي تقدر بـ10.5 مليارات دولار المرتبة العاشرة على لائحة أثرياء روسيا حسب النسخة الروسية من مجلة «فوربس». 

فرضت الولايات المتحدة عقوبات على قطاع الطاقة الروسي بينما ما زال الاتحاد الأوروبي الذي يعتمد إلى حد كبير على المحروقات الروسية مترددا. وفرض الغرب عقوبات على عدد من الأثرياء القريبين من السلطة وجمَّد أصولهم.

أليكبيروف هو أول رئيس لمجموعة على هذا المستوى في قطاع المحروقات يستقيل. وأدت العقوبات المفروضة على ملياردير آخر هو رومان أبراموفيتش إلى طرح نادي تشيلسي الذي اشتراه في 2003 للبيع.

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