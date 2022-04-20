التضخم في روسيا يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

قفز التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ بداية العام 2002، فيما يبدو تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب بأوكرانيا مع عقوبات غربية على موسكو.

وأوردت وكالة «رويترز» بيانات ذكرتها وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الأربعاء، بأن التضخم السنوي قفز هذا الأسبوع إلى 17.62%، وهو الأكبر منذ 20 عامًا.

وشهدت أسعار كل شيء تقريبًا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية، زيادات حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

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لكن بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أظهرت أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ بعد زيادة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يعطي البنك المركزي سببًا لدراسة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 29 أبريل.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.20% في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل من 0.66% في الأسبوع السابق، لترتفع الزيادة في أسعار المستهلكين منذ بداية العام إلى 11.05%.