Atwasat

التضخم في روسيا يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 11:42 مساء
التضخم في روسيا يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عاما
متجر في موسكو (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

قفز التضخم في روسيا إلى أعلى مستوى منذ بداية العام 2002، فيما يبدو تأثرًا بالأزمة الاقتصادية العالمية الناجمة عن الحرب بأوكرانيا مع عقوبات غربية على موسكو.

وأوردت وكالة «رويترز» بيانات ذكرتها وزارة الاقتصاد الروسية، اليوم الأربعاء، بأن التضخم السنوي قفز هذا الأسبوع إلى 17.62%، وهو الأكبر منذ 20 عامًا.

وشهدت أسعار كل شيء تقريبًا، من الخضراوات والسكر إلى الملابس والهواتف الذكية، زيادات حادة في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن بدأت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

- روسيا تسمح ببيع الدولار نقدا للأفراد
- فون دير لاين: عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا ستستهدف البنوك والنفط

لكن بيانات من هيئة الإحصاء الاتحادية (روستات) أظهرت أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ بعد زيادة كبيرة في الأسابيع القليلة الماضية، وهو ما يعطي البنك المركزي سببًا لدراسة خفض أسعار الفائدة في اجتماعه في 29 أبريل.

وأشارت البيانات إلى أن التضخم الأسبوعي في روسيا تباطأ إلى 0.20% في الأسبوع المنتهي في 15 أبريل من 0.66% في الأسبوع السابق، لترتفع الزيادة في أسعار المستهلكين منذ بداية العام إلى 11.05%.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)

برنامج «الميزان» (الحلقة 1)
برنامج «كتب ليبية» (8)

برنامج «كتب ليبية» (8)
روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»

روسيا تجري أول تجربة ناجحة على أحدث صاروخ بالستي من طراز «سارمات»
خلونا نحلموا (الحلقة 8)

خلونا نحلموا (الحلقة 8)
مسلسل «شن الحكاية» (8)

مسلسل «شن الحكاية» (8)
مسلسل «هذا هو» (7)

مسلسل «هذا هو» (7)
الكاسا (الحلقة 5)

الكاسا (الحلقة 5)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (5)
«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا

«بوابة الوسط» تستعرض الجدول الكامل لمباريات صعود الممتاز وكأس ليبيا
القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا

القضاء البريطاني يسمح رسميا بتسليم أسانج إلى أميركا
الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب

الحداد: لن نسمح باستغلال المؤسسة العسكرية والمسلحين لجر البلاد إلى الحرب
الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة

الحصار الروسي يشتد.. ومقاتلو ماريوبول يستغيثون: ربما نعيش ساعاتنا الأخيرة
فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟

فرنسا: هل تقلب ماري لوبان الموازين؟
«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن

«فرانس برس»: استمرار الانقسام بشأن ليبيا في مجلس الأمن
المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023

المنتخب الوطني في المجموعة العاشرة بتصفيات كأس أمم أفريقيا 2023
وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط الليبي المهرب

وزير تونسي سابق: السفينة الغارقة قبالة سواحل تونس تركية وكانت محملة بالنفط ...
«العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها

«العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها
بعد بيان مستشفى بئر الأسطى.. توضيح من حيدر السائح بخصوص عودة الجذام للانتشار في ليبيا

بعد بيان مستشفى بئر الأسطى.. توضيح من حيدر السائح بخصوص عودة الجذام للانتشار في ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
تونس تقترض 700 مليون دولار من البنك الأفريقي
تونس تقترض 700 مليون دولار من البنك الأفريقي
باستثمارات تبلغ 3 مليارات.. مصر توقع اتفاقية لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنويا
باستثمارات تبلغ 3 مليارات.. مصر توقع اتفاقية لإنتاج 350 ألف طن ...
الصين تصدق على الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري
الصين تصدق على الاتفاقيات الدولية حول العمل القسري
بقيمة 373 مليون دولار.. مصر توافق على تمويل من صندوق النقد العربي
بقيمة 373 مليون دولار.. مصر توافق على تمويل من صندوق النقد العربي
إيطاليا تتطلع إلى الغاز الأفريقي لوقف اعتمادها على روسيا
إيطاليا تتطلع إلى الغاز الأفريقي لوقف اعتمادها على روسيا
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. والشركة: ندرس الطرح
إيلون ماسك يعرض 43.4 مليار دولار لشراء جميع أسهم «تويتر».. ......
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق
غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق...
المزيد
التضخم في روسيا يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عاما
التضخم في روسيا يقفز لأعلى مستوى منذ 20 عاما...
ألمانيا ترفض مجددا طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل
ألمانيا ترفض مجددا طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل...
منتجات زراعية بريطانية تواجه التلف لعدم توفّر شارين أوروبيين بعد بريكست
منتجات زراعية بريطانية تواجه التلف لعدم توفّر شارين أوروبيين......
إيطاليا تتطلع إلى الغاز الأفريقي لوقف اعتمادها على روسيا
إيطاليا تتطلع إلى الغاز الأفريقي لوقف اعتمادها على روسيا...
بقيمة 373 مليون دولار.. مصر توافق على تمويل من صندوق النقد العربي
بقيمة 373 مليون دولار.. مصر توافق على تمويل من صندوق النقد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط