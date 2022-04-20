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ألمانيا ترفض مجددا طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 09:34 مساء
ألمانيا ترفض مجددا طلب روسيا سداد قيمة الغاز بالروبل
وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر (أرشيفية: الإنترنت)
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قال وزير المالية الألماني كريستيان ليندنر، إن الشركات التي تشتري الغاز الطبيعي الروسي ليست مضطرة إلى فتح حسابات بالروبل لسداد مدفوعات الغاز، رافضًا بذلك طلبًا في هذا الخصوص كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلنه الشهر الماضي.

وقال ليندنر، في مقابلة مع تلفزيون «بلومبرغ» في واشنطن، اليوم الأربعاء، إن عقود شراء الغاز الروسي تنص على الدفع بالدولار أو اليورو، «وعلى ذلك ينبغي لشركات القطاع الخاص أن تدفع بالدولار أو اليورو».

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، أعرب عن إصراره على رفض سداد مدفوعات توريدات الغاز الروسي بالروبل، وتمسك بالدفع باليورو أو الدولار «وفقًا للتعاقدات القائمة».

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ويقضي مطلب بوتين بقيام مشتري الغاز الأوروبيين بفتح حسابين، أحدهما بعملة أجنبية وآخر بالروبل، على أن يتولى مصرف شركة غازبروم «غازبروم بنك» المسؤولية عن تحويل العملة الأجنبية إلى الروبل ونقل المال إلى شركة «غازبروم»، عملاق الطاقة الروسي.

وأضاف ليندنر، الذي ينتمي لـ«الحزب الديمقراطي الحر»، أن بلاده وحلفاءها «مستعدون لفرض المزيد العقوبات على روسيا»، وأحجم عن الرد على سؤال بشأن ما إذا كان ينبغي إدراج النفط ضمن هذه العقوبات، مشيرًا إلى المحادثات الجارية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي حول الحزمة السادسة من الإجراءات العقابية على روسيا.

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