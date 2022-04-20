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باستثمارات تبلغ 3 مليارات.. مصر توقع اتفاقية لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنويا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 20 أبريل 2022, 01:37 مساء
باستثمارات تبلغ 3 مليارات.. مصر توقع اتفاقية لإنتاج 350 ألف طن وقود أخضر سنويا
رئيس الوزراء المصري يشهد مراسم توقيع الاتفاقية، 20 أبريل 2022. (الحكومة المصرية)
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شهد رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الأربعاء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم لإقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة لإنتاج ما يصل إلى‭‭350 ‬‬ ألف طن من الوقود الأخضر سنويا.

ووقعت الاتفاقية بين كل من الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق مصر السيادي، والشركة المصرية لنقل الكهرباء، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، وتحالف الوقود الأخضر المكون من شركتي «زيرو ويست» و«إي دي إف رينيوابلز»، وفق بيان صادر عن الحكومة المصرية.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إقامة مشروع داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالعين السخنة؛ لإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا الخضراء سنويا قابلة للزيادة تدريجيا لنحو 350 ألف طن سنويا، وذلك بحجم استثمارات يبلغ ٣ مليارات دولار، ويجرى تغذية المنشأة بالهيدروجين الأخضر المنتج من مياه البحر المحلاة والطاقة المتجددة المولدة في المواقع، بحيث يتم النقل على شبكة الكهرباء الوطنية.

وينفذ المشروع على عدة مراحل، تبدأ بإنتاج 140 ألف طن من الأمونيا في المرحلة التجريبية، على أن يجرى تطويرها وفقا لجدول تنفيذ زمني متسارع، ويبدأ إقامة المنشأة العام 2024، على أن يبدأ التشغيل التجاري لها في العام 2026.

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