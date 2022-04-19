المجاعة تهدد 20 مليون شخص في «القرن الأفريقي» جراء تفاقم الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافًا حادًا تشهده كينيا والصومال وإثيوبيا.

ودفع جفاف مستمر منذ أشهر منطقة «القرن الأفريقي» إلى شفير كارثة إنسانية بعدما تسبب بتلف المحاصيل ونفوق المواشي، ودفع أعدادًا كبيرة إلى النزوح بحثًا عن الطعام والمياه، وفق «فرانس برس».

انعدام للأمن الغذائي بمستويات قصوى

ومع مرور نحو شهر على بدء موسم الأمطار التي لم تهطل بعد، أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن «عدد الجياع من جراء الجفاف قد يرتفع من 14 مليونًا حاليًا إلى 20 مليونًا خلال العام 2022».

ويواجه ستة ملايين شخص في الصومال، أي نحو 40 بالمئة من سكان البلاد، انعدامًا للأمن الغذائي بمستويات قصوى، بحسب البرنامج الأممي الذي حذر من «مخاطر جدية للغاية لحصول مجاعة في الأشهر المقبلة» إذا بقيت الظروف على حالها.

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ففي كينيا تتهدد المجاعة نصف مليون شخص، خصوصًا في مناطق شمال البلاد التي يعتمد سكانها على المواشي. وارتفع عدد الكينيين الذين يحتاجون إلى مساعدات بأكثر من أربعة أضعاف في أقل من سنتين، وفق البرنامج الأممي.

وتخطت معدلات سوء التغذية في جنوب، وجنوب شرق إثيوبيا عتبة الطوارئ، في حين يشهد شمال البلاد منذ 17 شهرًا حربًا بين القوات الحكومية ومتمردي «تيغراي».

تداعيات النزاعات الدائرة والفقر وموجات الجراد

والثلاثاء، حذرت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، «فاو» من أن أنحاء تعاني الجفاف في منطقة القرن الأفريقي ترزح كذلك تحت وطأة تداعيات النزاعات الدائرة فيها والفقر وموجات الجراد.

وقال ممثل الـ«فاو» لدى الاتحاد الأفريقي شيميمبا دافيد فيري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، «علينا أن نتحرك الآن... إذا أردنا منع وقوع كارثة إنسانية».

وزاد النزاع الدائر في أوكرانيا الأوضاع سوءًا، وقد أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وإلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وفق برنامج الأغذية العالمي. وحذرت الوكالة الأممية من أن الشح في التمويل قد تكون تداعياته كارثية، ودعت إلى جمع 473 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.

منع وقوع كارثة إنسانية

وفي فبراير جمعت حملة تمويلية سابقة أقل من أربعة بالمئة من المبلغ المطلوب، وفق الوكالة. في تلك الأثناء تعاني الـ«فاو» نقصًا في التمويل تتخطى نسبته 60 بالمئة لتأمين احتياجات 1.5 مليون شخص في البلدان الثلاثة.

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، مايكل دانفورد، «علمتنا التجارب السابقة أن العمل بشكل مبكر لمنع وقوع كارثة إنسانية بالغ الأهمية، لكن قدرتنا على إطلاق الاستجابة محدودة نظرًا لشح التمويل».

وشهد شرق أفريقيا جفافًا حادًا في العام 2017 لكن الاستجابة الإنسانية المبكرة حالت دون وقوع مجاعة في الصومال. علمًا بأن 260 ألف شخص، نصفهم أطفال دون السادسة من العمر، قضوا خلال مجاعة شهدها الصومال في العام 2011 من جراء الجوع أو من جراء اضطرابات على صلة به.

ويقول خبراء إن الأحوال الجوية غير الاعتيادية تسجل بوتيرة متسارعة وتزداد حدة من جراء التغير المناخي.