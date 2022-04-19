Atwasat

المجاعة تهدد 20 مليون شخص في «القرن الأفريقي» جراء تفاقم الجفاف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 08:50 مساء
المجاعة تهدد 20 مليون شخص في «القرن الأفريقي» جراء تفاقم الجفاف
انعدام الأمن الغذائي بمستويات قصوى، بحسب برنامج الأغذية العالمي. (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت الأمم المتحدة، الثلاثاء، من أن 20 مليون شخص يواجهون خطر المجاعة هذا العام بعدما فاقم تأخر موسم الأمطار جفافًا حادًا تشهده كينيا والصومال وإثيوبيا.

ودفع جفاف مستمر منذ أشهر منطقة «القرن الأفريقي» إلى شفير كارثة إنسانية بعدما تسبب بتلف المحاصيل ونفوق المواشي، ودفع أعدادًا كبيرة إلى النزوح بحثًا عن الطعام والمياه، وفق «فرانس برس».

انعدام للأمن الغذائي بمستويات قصوى
ومع مرور نحو شهر على بدء موسم الأمطار التي لم تهطل بعد، أعلن برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، أن «عدد الجياع من جراء الجفاف قد يرتفع من 14 مليونًا حاليًا إلى 20 مليونًا خلال العام 2022».

ويواجه ستة ملايين شخص في الصومال، أي نحو 40 بالمئة من سكان البلاد، انعدامًا للأمن الغذائي بمستويات قصوى، بحسب البرنامج الأممي الذي حذر من «مخاطر جدية للغاية لحصول مجاعة في الأشهر المقبلة» إذا بقيت الظروف على حالها.

-  الأمم المتحدة: 81 ألف صومالي يواجهون خطر المجاعة
-  ستة ملايين شخص بحاجة إلى مساعدات في إثيوبيا بسبب الجفاف

ففي كينيا تتهدد المجاعة نصف مليون شخص، خصوصًا في مناطق شمال البلاد التي يعتمد سكانها على المواشي. وارتفع عدد الكينيين الذين يحتاجون إلى مساعدات بأكثر من أربعة أضعاف في أقل من سنتين، وفق البرنامج الأممي.

وتخطت معدلات سوء التغذية في جنوب، وجنوب شرق إثيوبيا عتبة الطوارئ، في حين يشهد شمال البلاد منذ 17 شهرًا حربًا بين القوات الحكومية ومتمردي «تيغراي».

تداعيات النزاعات الدائرة والفقر وموجات الجراد
والثلاثاء، حذرت منظمة الأغذية والزراعة، التابعة للأمم المتحدة، «فاو» من أن أنحاء تعاني الجفاف في منطقة القرن الأفريقي ترزح كذلك تحت وطأة تداعيات النزاعات الدائرة فيها والفقر وموجات الجراد.

وقال ممثل الـ«فاو» لدى الاتحاد الأفريقي شيميمبا دافيد فيري، خلال مؤتمر صحفي في جنيف، «علينا أن نتحرك الآن... إذا أردنا منع وقوع كارثة إنسانية».

وزاد النزاع الدائر في أوكرانيا الأوضاع سوءًا، وقد أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، وإلى اضطرابات في سلاسل الإمداد، وفق برنامج الأغذية العالمي. وحذرت الوكالة الأممية من أن الشح في التمويل قد تكون تداعياته كارثية، ودعت إلى جمع 473 مليون دولار للأشهر الستة المقبلة.

منع وقوع كارثة إنسانية
وفي فبراير جمعت حملة تمويلية سابقة أقل من أربعة بالمئة من المبلغ المطلوب، وفق الوكالة. في تلك الأثناء تعاني الـ«فاو» نقصًا في التمويل تتخطى نسبته 60 بالمئة لتأمين احتياجات 1.5 مليون شخص في البلدان الثلاثة.

وقال المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي في شرق أفريقيا، مايكل دانفورد، «علمتنا التجارب السابقة أن العمل بشكل مبكر لمنع وقوع كارثة إنسانية بالغ الأهمية، لكن قدرتنا على إطلاق الاستجابة محدودة نظرًا لشح التمويل».

وشهد شرق أفريقيا جفافًا حادًا في العام 2017 لكن الاستجابة الإنسانية المبكرة حالت دون وقوع مجاعة في الصومال. علمًا بأن 260 ألف شخص، نصفهم أطفال دون السادسة من العمر، قضوا خلال مجاعة شهدها الصومال في العام 2011 من جراء الجوع أو من جراء اضطرابات على صلة به.

ويقول خبراء إن الأحوال الجوية غير الاعتيادية تسجل بوتيرة متسارعة وتزداد حدة من جراء التغير المناخي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع

بهذه الطريقة.. جماهير ليفربول تخطط لمواساة رونالدو في وفاة طفله الرضيع
برنامج «كتب ليبية» (7)

برنامج «كتب ليبية» (7)
«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)

«الحزام الأخضر» حول كربلاء يدفع فاتورة الإهمال والجفاف (صور)
خلونا نحلموا (الحلقة 7)

خلونا نحلموا (الحلقة 7)
مسلسل «شن الحكاية» (7)

مسلسل «شن الحكاية» (7)
مسلسل «هذا هو» (5)

مسلسل «هذا هو» (5)
الكاسا (الحلقة 4)

الكاسا (الحلقة 4)
هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)

هي ولا مش هي .. كاميرا خفية (4)
باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا

باحث أميركي يكشف عدد مرتزقة «فاغنر» القادمين إلى أوكرانيا من ليبيا
7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة

7 نقاط تفصل ريال مدريد عن التتويج بـ«الليغا» بفضل برشلونة
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!

المرضى الليبيون في الأردن ضحية ديون الحكومة وتعامل السفارة!
مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة

مالي تتلقى من روسيا مروحيتين قتاليتين ورادارات مراقبة
الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين

الكيلاني: إحالة منحة الأبناء عن 6 أشهر للمصارف.. ومخصصات المهجرين خلال يومين
كاركاتير خيري - السيادة الليبية

كاركاتير خيري - السيادة الليبية
عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن الكريم»

عشرات الجرحى في السويد خلال احتجاجات ضد حركة يمينية تخطط لحرق نسخ من «القرآن ...
بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب من راؤول

بنزيما يتوهج بالأرقام القياسية في «ريال مدريد» عبر معادلة دي ستيفانو والاقتراب ...
مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء

مجلس الأمن يعقد جلسة مشاورات حول ليبيا الثلاثاء
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سهم «تويتر» يتخلى عن مكاسبه بعد ابتلاع «الحبة السامة»
سهم «تويتر» يتخلى عن مكاسبه بعد ابتلاع «الحبة السامة»
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بفترة من «عدم اليقين الاستثنائي»
البنك الدولي: الاقتصاد العالمي يمر بفترة من «عدم اليقين ...
صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا تكبح نمو الاقتصاد العالمي.. والتضخم مستمر في الارتفاع
صندوق النقد: الحرب في أوكرانيا تكبح نمو الاقتصاد العالمي.. ...
خبراء اقتصاد يحضون مجموعة العشرين على تأسيس سجل لتعقب «الأوليغارش»
خبراء اقتصاد يحضون مجموعة العشرين على تأسيس سجل لتعقب ...
وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: من الغباء رفض الغاز المصري
وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: من الغباء رفض الغاز المصري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
المزيد
«الخزانة الأميركية»: أزمة الغذاء العالمية قد تدفع بـ10 ملايين شخص الى براثن الفقر
«الخزانة الأميركية»: أزمة الغذاء العالمية قد تدفع بـ10 ......
خبراء الطاقة في بريطانيا يحذرون من ارتفاع «كارثي» في أسعار الكهرباء الشتاء المقبل
خبراء الطاقة في بريطانيا يحذرون من ارتفاع «كارثي» في أسعار ......
المجاعة تهدد 20 مليون شخص في «القرن الأفريقي» جراء تفاقم الجفاف
المجاعة تهدد 20 مليون شخص في «القرن الأفريقي» جراء تفاقم ......
وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: من الغباء رفض الغاز المصري
وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: من الغباء رفض الغاز المصري...
خبراء اقتصاد يحضون مجموعة العشرين على تأسيس سجل لتعقب «الأوليغارش»
خبراء اقتصاد يحضون مجموعة العشرين على تأسيس سجل لتعقب ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط