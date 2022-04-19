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وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: من الغباء رفض الغاز المصري

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 05:50 مساء
وكيل وزارة الدفاع الإيطالية: من الغباء رفض الغاز المصري
وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية، جورجيو موليه. (الإنترنت)
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قال وكيل وزارة الدفاع في الحكومة الإيطالية، جورجيو موليه، إنه «سيكون من الغباء رفض الغاز الطبيعي القادم من مصر»، وذلك في إشارة لربط الحزب الديمقراطي للمسألة بحقوق الإنسان وعدم تعاون السلطات في القاهرة في قضية مقتل جوليو ريجيني.

ونوه وكيل وزارة الدفاع، الذي ينتمي لحزب «فورتسا إيتاليا»، في تصريحات إذاعية، بأن «فرنسا، على سبيل المثال، باعت طائرات مقاتلة لمصر قبل ستة أشهر على الأكثر، وقالت: إن حقوق الإنسان شيء والاتفاقيات التجارية شيء آخر». وأضاف «لا أود أن أصل إلى هذا الحد ولكني أقول إنه إذا كان علينا شراء الغاز من ذلك البلد الآن، فسنقوم بذلك»، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية.

الاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي 
وتسعى إيطاليا للاستقلال عن إمدادات الغاز الروسي والذي يشكل أكثر من 40% احتياجاتها لإنتاج الكهرباء بعد غزو روسيا لأوكرانيا.

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وشهدت القاهرة الأسبوع الماضي مراسم توقيع اتفاق إطاري للتعاون في مجال الغاز الطبيعي وتصديره، بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، ومجموعة إيني الإيطالية للطاقة، حضرها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

 تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي 
وفي 11 أبريل توصل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في الجزائر، إلى اتفاق مع الرئيس عبد المجيد تبون لزيادة كميات الغاز التي تستوردها روما من الجزائر؛ بهدف تقليص الاعتماد على الغاز الروسي.

وأجرى رئيس الوزراء الإيطالي مع الرئيس الجزائري «محادثات على انفراد»، قال على أثرها رئيس الوزراء الإيطالي للصحفيين: «لقد وقعت حكومتانا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، بالإضافة إلى الاتفاق بين إيني (المجموعة الإيطالية) وسوناطراك لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا».

وأوضح بيان لـ«سوناطرك» أنها وقَّعت مع «إيني» اتفاقية بغرض تسريع وتيرة تطوير مشاريع إنتاج الغاز الطبيعي (...) وزيادة حجم الغاز المصدر باستخدام القدرات المتاحة لخط أنبوب الغاز «ترانسمد».

زيادة الضخ إلى 9 مليارات متر مكعب.. وتحديد مستويات الأسعار
وتابع البيان: «كما تسمح هذه الاتفاقية للشركتين بتحديد مستويات أسعار مبيعات الغاز الطبيعي تماشيًا مع معطيات السوق، وذلك للسنة 2022-2023 وفقًا للبنود التعاقدية المتعلقة بمراجعة الأسعار».

وبحسب بيان لمجموعة «إيني»، فإن الإضافات في كميات الغاز «ستزيد تدريجيًا لتبلغ تسعة مليارات متر مكعب في 2023-2024». وأضاف أن إيطاليا مستعدة للعمل مع الجزائر لتطوير الطاقات المتجددة واستغلال الهيدروجين الأخضر، بالإضافة إلى مساعٍ لتسريع الانتقال في مجال الطاقة وخلق فرص للتنمية والتوظيف.

وأكد دراغي أنه «فور غزو أوكرانيا، أعلنت أن إيطاليا ستتحرك بسرعة لتقليل الاعتماد على الغاز الروسي. واتفاقات اليوم هي استجابة مهمة لهذا الهدف الاستراتيجي»، معلنًا زيارة مرتقبة للرئيس الجزائري إلى إيطاليا في نهاية مايو.

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