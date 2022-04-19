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خبراء اقتصاد يحضون مجموعة العشرين على تأسيس سجل لتعقب «الأوليغارش»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 05:05 مساء
خبراء اقتصاد يحضون مجموعة العشرين على تأسيس سجل لتعقب «الأوليغارش»
يخت مملوك للثري الروسي أليكسي مورداشوف في فلاديفوستوك. (الإنترنت)
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حض كبار خبراء الاقتصاد قادة دول مجموعة العشرين على تأسيس سجل عالمي للأصول يتعقب المتهربين من الضرائب على اعتبار أن ذلك قد يشكل ضغطا على روسيا من خلال الكشف عن ثروات الأوليغارش الخفية.

وجاءت الدعوة في رسالة مفتوحة صادرة عن خبيري الاقتصاد البارزين الأميركي جوزيف ستغليتز، والفرنسي توماس بيكيتي نشرتها جريدة «ذي غارديان» قبيل اجتماع مالي، الأربعاء، لدول مجموعة العشرين، بحسب «فرانس برس».

سجل عالمي للأصول لاستهداف الثروات المخفية
وقالت الرسالة «حان الوقت لسجل عالمي للأصول لاستهداف الثروات المخفية» بعد التقدم في تبادل المعلومات المالية في السنوات الأخيرة. ووقع على الرسالة أعضاء في مركز أبحاث «اللجنة المستقلة لإصلاح الضرائب على الشركات الدولية».

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وأطلقت قوى غربية سلسلة عقوبات مشددة ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وحلفائه منذ بدأ غزو أوكرانيا في فبراير.

ثروات بقيمة تريليون دولار
ويقدر بأن الأوليغارش الروس (أي المنتمين إلى الفئة الثرية النافذة) يملكون «ثروات بقيمة تريليون دولار على الأقل، كثيرا ما يجري إخفاؤها في شركات ما وراء البحار يصعب تحديد ملكيتها الحقيقية». 

وأضافت «تتعرقل جهود الدول الساعية لفرض عقوبات أمام هذا الجدار الذي يفتقر إلى الشفافية». وتابعت أنه في وقت يعاني السكان من تداعيات «كوفيد»، «فاقم الغزو الروسي لأوكرانيا هذا السياق المقلق أساسا» عبر التسبب برفع الأسعار وانعدام الأمن. 

وقالت «لدينا الآن فرصة فريدة لتحقيق تقدم في تطبيق سجل الأصول العالمي» للربط بين الأصول بمختلف أشكالها وملاكها الحقيقيين.

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