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«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 12:50 مساء
«أوكسفام» تحث صندوق النقد على التخلي عن مطالب التقشف
شعار منظمة مكافحة الفقر «أوكسفام». (الإنترنت)
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حثت منظمة «أوكسفام»، اليوم الثلاثاء، صندوق النقد الدولي على «التخلي عن مطالبه بالتقشف لأن أزمة تكلفة المعيشة تفاقم الجوع والفقر في العالم».

وقالت المنظمة غير الحكومية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس» إن «87% من قروض صندوق النقد الدولي المتعلقة بكوفيد-19 تتطلب من البلدان النامية- التي حُرمت من الوصول المتكافئ إلى اللقاحات وتواجه بعضًا من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم- اعتماد تدابير تقشف جديدة صارمة لن تؤدي إلا إلى تفاقم الفقر وعدم المساواة».

وأظهر تقرير جديد أعدته منظمة «أوكسفام» أن 13 من أصل 15 من برامج القروض التي تفاوض عليها صندوق النقد الدولي في السنة الثانية من الوباء تفرض تدابير تقشف جديدة مثل ضرائب على المواد الغذائية والوقود أو تخفيض الإنفاق، مما يحتمل أن يهدد الخدمات العامة الأساسية.

ولكن، أشارت «أوكسفام» إلى أنه في العام 2020 «خصص صندوق النقد الدولي قروضًا طارئة بالمليارات لمساعدة البلدان النامية على مواجهة كوفيد-19، بشروط قليلة في كثير من الأحيان أو معدومة».

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أوكسفام تنتقد سياسة صندوق النقد التقشفية
وقالت أوكسفام: «حثت المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، أوروبا أخيرًا على عدم تعريض انتعاش اقتصادها للخطر من خلال القوة الخانقة للتقشف، في حين عاد صندوق النقد الدولي العام الماضي إلى فرض إجراءات تقشفية على البلدان منخفضة الدخل».

ويرى مستشار منظمة «أوكسفام» للسياسات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نبيل عبدو، أن «ذلك يوضح تمامًا سياسة المعايير المزدوجة لصندوق النقد الدولي: فهو يحذر الدول الغنية من التقشف بينما يجبر البلدان الأكثر فقرًا عليه».

واعتبر عبدو أن الدول الفقيرة «تحتاج إلى مساعدة لتحسين الوصول إلى الخدمات الأساسية والحماية الاجتماعية، وليس إلى الظروف القاسية التي يواجهها الأشخاص عندما يكونون في الحضيض»، مشيرًا إلى أن الوباء لم ينته بعد وأن الدول الفقيرة هي الأكثر تضررًا من ارتفاع أسعار الطاقة والغذاء.

وأضاف عبدو: «يتعين على صندوق النقد الدولي تعليق شروط التقشف على القروض الحالية وزيادة الوصول إلى التمويل الطارئ. وأن يشجع البلدان على زيادة الضرائب على الأثرياء والشركات لتجديد الخزينة المستنزفة وتقليل التفاوتات المتزايدة».

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