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«بي إم دبليو» تستأنف عمليات الإنتاج الكامل في شينيانغ الصينية بعد شهر من التوقف

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 19 أبريل 2022, 11:46 صباحا
«بي إم دبليو» تستأنف عمليات الإنتاج الكامل في شينيانغ الصينية بعد شهر من التوقف
شعار شركة بي إم دبليو, (أرشيفية : الإنترنت)
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استأنفت شركة «بي إم دبليو» عملاقة صناعة السيارات الألمانية، عمليات الإنتاج بالكامل في مصنعيها بمدينة شينيانغ الصينية، بعد إغلاق استمر قرابة شهر، في ظل تخفيف الإغلاق الصارم المرتبط بوباء كورونا.

ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن بيان للشركة اليوم الثلاثاء، أن جميع مصانع «بي إم دبليو» في شينيانغ استأنفت «الإنتاج بالكامل» بعد «فترة من الإنتاج المعدل وتدابير الاستئناف التدريجي»، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وأضاف البيان أن الشركة تواصل «رصد الوضع الوبائي عن كثب» وأنها «نفذت إجراءات صارمة في مواقع العمل للوقاية من الجائحة».

وعطّل نهج بكين الصارم في التعامل مع حالات تفشي الفيروس هذا العام سلاسل التوريد، وقد فُرض حجر على عشرات الملايين الأشخاص بما في ذلك في مدينتا شنغهاي وشنتشن اللتان تعتبران مقرًا للنشاط الاقتصادي.

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