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روسيا تسمح ببيع الدولار نقدا للأفراد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 04:30 مساء
روسيا تسمح ببيع الدولار نقدا للأفراد
أوراق بنكنوت من فئة 100 دولار. (أرشيفية: رويترز)
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قرر البنك المركزي الروسي السماح للبنوك في روسيا ببيع الدولار نقدًا للأفراد بداية من اليوم الإثنين، وذلك بعد أن حظره سابقًا في مارس الماضي.

وبعد انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، فرضت الدول الغربية، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على موسكو، وردت الأخيرة بفرض قيود على الدولار، حسب «روسيا اليوم».

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فقد أعلن البنك المركزي الروسي، في 9 مارس الماضي، مجموعة من الإجراءات لضمان الاستقرار المالي في البلاد، ومنها حظر بيع العملات الأجنبية (الدولار) نقدًا (كاش) للأفراد.

كذلك، قرر البنك أن يكون حد السحب من الودائع القائمة بعملات أجنبية عند عشرة آلاف دولار، وكان من المفترض أن تطبق القيود للفترة من 9 مارس حتى 9 سبتمبر المقبل، إلا أن «المركزي» قرر الأسبوع الماضي استئناف بيع الدولار للأفراد انطلاقًا من 18 أبريل.

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