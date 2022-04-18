الكرملين: لا يزال هناك وقت أمام أوروبا لسداد ثمن الغاز بالروبل

القاهرة - بوابة الوسط

قال الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، الإثنين، إنه لا يزال هناك «بعض الوقت» أمام أوروبا لتدفع ثمن الغاز الروسي بالروبل.

ورفض بيسكوف، التعليق عما إذا كان أي من عملاء الغاز الروسي قد وافق على سداد ثمنه بالروبل وفتح حسابات لهذا الغرض، وفقا لما سبق أن طلبه الكرملين، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وأوضح بيسكوف أن الجزء الأكبر من مدفوعات شحنات أبريل «تستحق في مايو».

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وفي وقت سابق حذر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من أن الاستجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشأن سداد قيمة مشتريات تلك الدول من الغاز الطبيعي الروسي بالروبل، ستكون بمثابة انتهاك للعقوبات الأوروبية التي تم فرضها على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا.