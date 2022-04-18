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العقوبات تهدد أكثر من 200 ألف وظيفة في موسكو

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 18 أبريل 2022, 01:31 مساء
العقوبات تهدد أكثر من 200 ألف وظيفة في موسكو
انعكاس صورة برج سباسكايا في الكرملين على نافذة وسط موسكو، 17 أبريل 2022، (ا ف ب)
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أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية، الإثنين، أن نحو 200 ألف وظيفة مهددة في موسكو بسبب رحيل أو توقف أنشطة شركات أجنبية في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وفي رسالة على موقعه الإلكتروني، أشار سيرغي سوبيانين إلى اعتماد خطة مساعدة بقيمة 3.6 مليار روبل (نحو 38 مليون يورو بسعر الصرف الحالي) الأسبوع الماضي لمساعدة سكان موسكو المعرضين لخطر التسريح من وظائفهم، حسب وكالة «فرانس برس».

وقال رئيس البلدية «هذا البرنامج يتعلق في المقام الأول بموظفي الشركات الأجنبية التي أوقفت أنشطتها موقتا أو قررت مغادرة روسيا وفق تقديراتنا، وهناك نحو 200 ألف شخص مهددون بفقدان وظائفهم».

وستوفر البلدية «وظائف موقتة» لموظفين في شركات أجنبية يعانون من البطالة الفنية، مثل «إدارة الأرشيفات أو إصلاح تجهيزات» البلدية، كما أعلنت اعتزامها تقديم إعانات لتمويل إعادة التدريب المهني.

وطبق ما ذكرت البلدية، من المقرر توفير مساعدات مالية للعائلات بموجب مرسوم رئاسي صدر أخيرا، واتخاذ إجراءات لتسهيل القروض للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم.

كما أكدت بلدية موسكو أنها شيدت ثلاثة مصانع للأدوية لتعويض تعليق واردات أدوية يعتمد عليها الروس بشكل كبير. وأوضح سيرغي سوبيانين في هذا الصدد «ينتظرنا الكثير من العمل، وستستغرق النتائج سنوات حتى تظهر».

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