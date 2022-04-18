ارتفع أسعار النفط العالمية مع تزايد المخاوف من قلة المعروض

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت أسعار النفط ارتفاعا فى الأسواق العالمية اليوم الإثنين إلى أعلى مستوى لها منذ ثلاثة أسابيع تقريبا مع تزايد المخاوف من قلة المعروض العالمي مع تفاقم الأزمة في أوكرانيا مما زاد من احتمال فرض الغرب عقوبات أكثر صرامة على روسيا أكبر دولة مصدرة للنفط الخام، بحسب وكالة رويترز.

وصعدت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام برنت 1.09 أو 1.0% إلى 112.79 دولار للبرميل بعد أن سجلت أعلى مستوياتها منذ 30 مارس عند 113.80 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة. كما ارتفعت أسعار النفط فى العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولارا أو 0.9% إلى 107.95 دولار للبرميل.

الصين تكرر نفط أقل بنسبة 2%

قامت الصين بتكرير نفط أقل بنسبة 2% في مارس مقارنة بالعام السابق، مع انخفاض الإنتاجية إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى تقليص هوامش الربحية وإغلاق ضيق أضر باستهلاك الوقود. وقال ساتورو يوشيدا، محلل السلع في شركة راكوتن للأوراق المالية: «جنى بعض المستثمرين الآسيويين الأرباح لأنهم أصبحوا قلقين بشأن تباطؤ الطلب في الصين».

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يوم الخميس الماضي، قبل يوم من عطلة عيد الفصح، صعد «برنت» و«غرب تكساس» الوسيط أكثر من 2.5% وسط أنباء عن احتمال فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات النفط الروسية.