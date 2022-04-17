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«غازبروم»: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة بانتظام وفق طلب المستهلكين

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 17 أبريل 2022, 09:30 مساء
«غازبروم»: إمدادات الغاز عبر أوكرانيا مستمرة بانتظام وفق طلب المستهلكين
شعار مجموعة غازبروم الروسية العملاقة في محطة محروقات في موسكو. (أ ف ب)
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أعلنت شركة «غازبروم» الروسية أن إمدادات الغاز الطبيعي الروسي عبر أوكرانيا مستمرة بشكل منتظم، وفقًا لطلبات المستهلكين الأوروبيين، وبلغت 57 مليون متر مكعب في يوم الأحد 17 أبريل.

وينص العقد الذي وقعته شركة «غازبروم» مع المستهلكين الأوروبيين لسنة 2022 على تزويدهم بـ40 مليار متر مكعب، أو حوالي 109.6 مليون متر مكعب في اليوم، بحسب «روسيا اليوم».

في الوقت نفسه، ومنذ نهاية فبراير، ظل حجم الغاز الروسي العابر لأوكرانيا عند مستوى قريب من هذا الحجم، وبسبب  المخاطر الجيوسياسية والطقس البارد، انخفض قليلًا فقط خلال يومين، في منتصف مارس. كذلك جرى تسجيل انخفاض منذ 8 أبريل، وذلك مرتبط بارتفاع درجات الحرارة في أوروبا.

تراجع صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا 
بينما أفادت أرقام رسمية صدرت أمس السبت، أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضًا ملحوظًا. ويهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي، بنحو الثلثين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.

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وقالت شركة «غازبروم» الروسية الجمعة الماضية، إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجع بنسبة 26.4% بين 1 نوفمبر و15 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مضيفة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة.

تراجع سعر خام الأورال الروسي
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين سعر خام الأورال الروسي وخام برنت بحر الشمال، الذي يعد المعيار الدولي الأساسي لسوق النفط في العالم.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال 79.81 دولار للبرميل بين 15 مارس و14 أبريل مقارنة بـ108.50 دولار لبرنت، وفقًا لأرقام وزارة المالية الروسية. وبحسب وكالة «إنترفاكس للأنباء»، فإن الفارق التقليدي في السعر بين خام الأورال وبرنت كان نحو دولار واحد أو دولارين، لكنه ارتفع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لأي عقوبات غربية؛ فإن الإجراءات العقابية ضد روسيا جعلت الشركات تتردد في شرائه. ولا يزال النفط الخام مصدرًا رئيسيًا لإيرادات روسيا، التي تعتمد في ميزانيتها الفدرالية على متوسط سعر بقيمة 40 دولارًا لبرميل الأورال.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل الأوروبي دفع لروسيا في العام 2021، نحو 80 مليار دولار (74 مليار يورو)، مقابل النفط و20 مليار دولار مقابل الغاز، أي ما يعادل في المتوسط 250 مليون يورو يوميًا.

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