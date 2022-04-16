Atwasat

الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الشركات المتضررة

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 05:11 مساء
الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الشركات المتضررة
موظفة في البنك المركزي الصيني. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الصين، أمس الجمعة، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدى البنك المركزي بهدف تحرير المليارات من الدولارات السائلة، وسط تصاعد المخاوف من تبعات إجراءات الإغلاق بسبب كوفيد التي عطلت عمل الشركات في البلاد.

وقال البنك المركزي الصيني إنه سيخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بـ0,25 نقطة مئوية لمعظم المصارف اعتبارًا من 25 أبريل، وبـ0,5 نقطة مئوية للمصارف الصغيرة، في وقت تكافح الصين أسوأ تفش لفيروس كورونا منذ بداية الجائحة، وفق «فرانس برس».

توفير (83 مليار دولار) من السيولة الطويلة
وأشار البنك في بيان إلى أن هذه الخطوة ستوفر نحو 530 مليار يوان (83 مليار دولار) من السيولة الطويلة الأجل ليجري ضخّها في الاقتصاد. وأدى انتشار فيروس كورونا في الصين إلى فرض إجراءات إغلاق في كثير من المدن في الأسابيع الأخيرة، بحيث يلتزم المسؤولون سياسة صفر كوفيد للقضاء على أي بؤرة عند ظهورها.

-  يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب سياساتها إزاء روسيا
-  الصين توقف شراء اللحوم من شركات برازيلية لاحتواء منتجاتها على فيروس كورونا

وأجبر هذا الوضع المصانع على وقف عملياتها، مثل شركات صناعة السيارات التي حذرت هذا الأسبوع من تعطل حركة الإنتاج، إضافة الى إعلان موانئ رئيسية في شنغهاي عجزها عن العمل بسبب تكدس البضائع.  

 خفض سعر الاحتياطي الإلزامي 
وقال البنك المركزي الصيني، في البيان، إن الهدف الرئيسي من خفض سعر الاحتياطي الإلزامي هو «توجيه المؤسسات المالية لاستخدام أموال من الاحتياطي لدعم الصناعات والشركات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت بشدة جراء الجائحة». واعتبر محللون أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير محدود على تباطؤ الاقتصاد.

وقال جوليان إيفانز-برتشارد الخبير في الاقتصاد الصيني لدى «كبيتال ايكونوميكس» إن «خفض الاحتياطي الإلزامي يجب أن يخفض معدلات الفوائد على القروض، وهو ما قد يزيل بعض الضغوط عن كاهل المقترضين المثقلين بالديون». وأضاف «لكن تطبيق هذه الإجراء وحده يساعد بشكل طفيف لتعزيز نمو الإقراض».

وقال تشيوي تشانغ كبير الاقتصاديين في «بنبوينت آسيت مانجمنت» إن الخفض كان أقل مما توقعته الأسواق، مشيرا الى أن ضخ «مزيد من السيولة قد يساعد على الهامش، لكنه لا يعالج جذر المشكلة».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

برنامج «كتب ليبية» (1)

برنامج «كتب ليبية» (1)
خلونا نحلموا (الحلقة 1)

خلونا نحلموا (الحلقة 1)
مسلسل «شن الحكاية» (1)

مسلسل «شن الحكاية» (1)
كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا

كاركاتير حليم - دعاة الحرب في ليبيا
للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي

للمرة الثانية: غياب ممثلي «الليغا» عن نصف نهائي الدوري الأوروبي
انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء

انتهاء أطول مهمة للصين في الفضاء
مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري الممتاز.. السبت

مواجهة مرتقبة بين المتصدرين الأهلي بنغازي والأخضر والصداقة أمام النصر في الدوري ...
600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021

600 ألف دولار دخل بايدن وزوجته خلال 2021
الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام

الشاي الأخضر والقرنفل لرائحة فم طيبة أثناء الصيام
غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس

غرق سفينة تقل 750 طنا من الوقود قبالة سواحل تونس
روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها

روسيا تحظر دخول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أراضيها
بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان المتوسط»

بالفيديو عبر «WTV».. المؤتمر الصحفي لتقديم الفرنسي مارتينيز مديرا فنيا لـ«فرسان ...
انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز

انتهت عبر قناة «WTV».. مباراة «التعاون × دارنس» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التحدي 1 × 0 الهلال» في الدوري الممتاز
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»

بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا

ليفربول Vs مانشستر سيتي.. مواجهة للتاريخ في كأس إنجلترا
وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة الأسبق

وثيقة «سرية للغاية» تكشف تفاصيل وفرضية جديدة حول مقتل أمين عام الأمم المتحدة ...
كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة دستورية للانتخابات

كاركاتير خيري - مشاورات بالقاهرة بين لجنتي «النواب» و«الدولة» لتحديد قاعدة ...
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
إغلاق شنغهاي يهدد إنتاج السيارات في الصين
إغلاق شنغهاي يهدد إنتاج السيارات في الصين
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
بعد عرض ماسك لشرائها.. شركة «تويتر» تتبنى خطة «الحبة السامة»
واشنطن تستأنف بيع امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية
واشنطن تستأنف بيع امتيازات النفط والغاز على الأراضي الفيدرالية
تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا وسعر نفط الأورال
تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا وسعر نفط الأورال
الصين توقف شراء اللحوم من شركات برازيلية لاحتواء منتجاتها على فيروس كورونا
الصين توقف شراء اللحوم من شركات برازيلية لاحتواء منتجاتها على ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا عن الدولار
مصر تدرس إلزام شركات الحاويات الأجنبية بالتعامل بالجنيه بدلا......
المزيد
سريلانكا تعلق التداول في البورصة وسط تصاعد الاحتجاجات
سريلانكا تعلق التداول في البورصة وسط تصاعد الاحتجاجات...
الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الشركات المتضررة
الصين تخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي للمصارف لدعم الشركات ......
%0.5 انخفاضا في معدل البطالة السنوي بمصر خلال 2021
%0.5 انخفاضا في معدل البطالة السنوي بمصر خلال 2021...
الصين توقف شراء اللحوم من شركات برازيلية لاحتواء منتجاتها على فيروس كورونا
الصين توقف شراء اللحوم من شركات برازيلية لاحتواء منتجاتها ......
تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا وسعر نفط الأورال
تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا وسعر نفط الأورال...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط