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%0.5 انخفاضا في معدل البطالة السنوي بمصر خلال 2021

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 02:03 مساء
%0.5 انخفاضا في معدل البطالة السنوي بمصر خلال 2021
مجموعة شباب في أحد شوارع مصر. (الإنترنت)
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انخفض معدل البطالة في مصر خلال العام 2021، بنسبة 0.5% ليسجل 7.4%، مقارنة بالعام 2020، وفق ما أظهرت النشرة السنوية المجمعة لنتائج بحث القوى العاملة.

وأوضحت مؤشرات النشرة التي أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم السبت، أن معدل البطالة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة بلغ 15% من إجمالي قوة العمل في الفئة العمرية نفسها، دون تغيير عن العام 2020، وبلغ معدل البطالة بين الشباب الذكور 10.8%، وبين الشباب الإناث 35.9% من إجمالي قوة العمل في الفئة العمرية نفسها العام 2021، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.

وقالت إن معدل البطالة للفئة العمرية (15-19 سنة) بلغ 12% مرتفعًا من 11.8% العام 2020، وبلغ معدل البطالة البطالة للفئة العمرية (20-24 سنة) 19.7% مرتفعًا من 19.6%، في حين بلغ معدل البطالة للفئة العمرية (25-29 سنة) 12.1% مقابل 12.5%.

وبلغ معدل البطالة بين حملة المؤهلات من الشباب (15-29 سنة) 19.8%، وسجل معدل البطالة للشباب فى الفئة العمرية (15-29 سنة) من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 19.8% من إجمالي قوة العمل في الفئة العمرية نفسها العام 2021 مقابل 19.4% العام 2020 حيث بلغ 14.2% معدل البطالة للذكور من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الفئة نفسها مقابل 13.5% العام 2020، و41.2% معدل البطالة للإناث من حملة المؤهلات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها في الفئة نفسها مقابل 41.9%.

وسجل معدل البطالة بين الذكور 5.6%، العام 2021 مقابل 6% عام 2020، في حين بلغ معدل البطالة بين الإناث 16% مقابل 17.7%.

وبلغ معدل البطالة في الحضر 11.2% مقابل 4.3% في الريف، نتيجة توافر فرص عمل بصورة أكثر في الريف، وبلغ معدل البطالة بين ذكور الحضر 8.7% وبين ذكور الريف 3.2% بينما بلغ معدل البطالة بين إناث الحضر 21% مقابل 10.7% بين إناث الريف نتيجة مشاركة الإناث فى الانشطة الزراعية في الريف.

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