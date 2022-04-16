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تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا وسعر نفط الأورال

القاهرة - بوابة الوسط السبت 16 أبريل 2022, 10:51 صباحا
تراجع صادرات الغاز الروسي لأوروبا وسعر نفط الأورال
شعار مجموعة الغاز الروسية العملاقة «غازبروم». (أ ف ب).
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أفادت أرقام رسمية، أن صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا تراجعت في الأشهر الخمسة الأخيرة، كما سجلت أسعار عقود النفط الروسي انخفاضًا ملحوظًا.

ويهدف الاتحاد الأوروبي هذا العام لخفض اعتماده على الغاز الروسي، بنحو الثلثين في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا، بينما تعارض ألمانيا الدعوات إلى مقاطعة شاملة.

وقالت شركة «غازبروم» الروسية الجمعة، إن حجم الصادرات إلى أوروبا وتركيا تراجع بنسبة 26.4% بين 1 نوفمبر و15 أبريل مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، مضيفة أن تخزين الغاز في أوروبا كان عند أدنى مستوياته منذ سنوات عدة، وفق وكالة فرانس برس.

تراجع سعر خام الأورال الروسي
وفي الوقت نفسه، اتسعت الفجوة بين سعر خام الأورال الروسي وخام برنت بحر الشمال، الذي يعد المعيار الدولي الأساسي لسوق النفط في العالم.

وبلغ متوسط سعر خام الأورال 79.81 دولار للبرميل بين 15 مارس و14 أبريل مقارنة بـ108.50 دولار لبرنت، وفقًا لأرقام وزارة المالية الروسية.

وبحسب وكالة «إنترفاكس للأنباء»، فإن الفارق التقليدي في السعر بين خام الأورال وبرنت كان نحو دولار واحد أو دولارين، لكنه ارتفع بسبب العقوبات المفروضة على روسيا.

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ورغم أن النفط الروسي لا يخضع لأي عقوبات غربية؛ فإن الإجراءات العقابية ضد روسيا جعلت الشركات تتردد في شرائه.

ولا يزال النفط الخام مصدرًا رئيسيًا لإيرادات روسيا، التي تعتمد في ميزانيتها الفدرالية على متوسط سعر بقيمة 40 دولارًا لبرميل الأورال.

وقال منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن التكتل الأوروبي دفع لروسيا في العام 2021، نحو 80 مليار دولار (74 مليار يورو)، مقابل النفط و20 مليار دولار مقابل الغاز، أي ما يعادل في المتوسط 250 مليون يورو يوميًا.

توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا
وقال مسؤولون أوروبيون لوكالة «فرانس برس» الجمعة إن الاتحاد الأوروبي يعمل الآن على توسيع نطاق العقوبات المفروضة على روسيا لتشمل حظرًا على النفط والغاز، لكن مثل هذه الإجراءات ستستغرق «عدة أشهر».

وكتب نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، في مقال نشر الجمعة بمجلة «إينرجي بوليسي» الروسية، إنه «من غير المرجح أن يكون ممكنًا استبدال النفط والغاز الروسيين بالكامل في السنوات الخمس إلى العشر المقبلة».

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