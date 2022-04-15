إغلاق شنغهاي يهدد إنتاج السيارات في الصين

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت شركات صناعة السيارات الصينية من اضطرارها إلى تعليق الإنتاج إذا استمرت عمليات الإغلاق المرتبطة بجائحة فيروس «كورونا» المستجد في شنغهاي، فيما حذر مسؤول كبير في مجموعة «هواوي» الجمعة من مشكلات سلاسل التوريد المزمنة.

وأجبرت القيود الصحية التي فرضتها شنغهاي لمكافحة انتشار الوباء، سكان المدينة البالغ عددهم 25 مليون نسمة على البقاء في منازلهم لأسابيع، ما دفع الشركات المصنعة إلى وقف عملياتها وجعل نمو الناتج المحلي الإجمالي الصيني المستهدف بنحو 5,5% يبدو صعب التحقيق، حسب وكالة «فرانس برس».

كما حذّرت شركات الشحن العملاقة من أن إغلاق شنغهاي يؤدي إلى تكدسات أهم ميناء للحاويات في العالم.

وأثر انتشار «كورونا» في كل أنحاء البلاد وتراجع النشاط الاقتصادي المرتبط به، بشكل كبير على صناعة السيارات مع انخفاض مبيعات السيارات بنسبة 10,5% في مارس الماضي.

وكتب رئيس شركة «إكس بنغ»، هي شياوبنغ، الخميس على وسائل التواصل الاجتماعي «إذا لم تتمكن شركات سلاسل التوريد في شنغهاي والمناطق المحيطة بها من إيجاد طريقة لاستئناف العمل والإنتاج بسرعة، قد يتعين على كل مصنعي المعدات الأصلية تعليق الإنتاج في مايو».

تحذير من توقف شركات التكنولوجيا والسيارات بسبب الإغلاق في شنغهاي

وتعتبر «إكس بنغ» منافسا صينيًا للشركة العملاقة لصناعة السيارات الكهربائية «تسلا» وقال رئيسها إن الشركات تأمل في الحصول على مزيد من الدعم من السلطات للتعامل مع الإجراءات المفروضة خلال فترة الإغلاق.

كذلك، ردد مسؤول كبير في شركة «هواوي» الصينية العملاقة للتكنولوجيا التي بدأت العمل مع مصنعي سيارات محليين في قطاع السيارات الذكية، تصريحات مماثلة الجمعة وحذر من أن الوقت بدأ ينفد.

وقال رئيس قسم المستهلكين والسيارات في الشركة، ريتشارد يو، عبر منصة «وي تشات» الاجتماعية «إذا ظلت شنغهاي عاجزة عن استئناف العمل والإنتاج اعتبارا من مايو، ستغلق كل الشركات التكنولوجية والصناعية التي تعد جزءا من سلسلة التوريد في شنغهاي، خصوصا في قطاع صناعة السيارات!».