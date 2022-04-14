غرامات أميركية متوقعة على «إريكسون» بشأن فضيحة فساد بالعراق

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة «إريكسون» السويدية العملاقة لمعدات الاتصالات، الخميس، أنه سيتعيّن عليها على الأرجح دفع غرامات جديدة لوزارة العدل الأميركية على خلفية الشبهات بأنها دفعت رشاوى إلى تنظيم «داعش» في العراق.

وأقر المدير التنفيذي للشركة بوريي إكهولم في مقابلة أجرتها معه جريدة في فبراير بأن بعض موظفي «إريكسون» قد يكونون قدموا رشاوى إلى عناصر التنظيم الإرهابي من أجل التنقّل برّا عبر مناطق خاضعة لسيطرة المجموعة في العراق، وفق وكالة «فرانس برس».

وجرى الإقرار قبل نشر تقرير لـ«الاتحاد الدولي للمحققين الصحفيين» كشف النقاب عن تحقيق داخلي لـ«إريكسون» يعود إلى العام 2019 ولم ينشر قط. وأشار التحقيق الداخلي إلى احتمال حدوث فساد بين العامين 2011 و2019 ضمن عمليات المجموعة في العراق.

وفي بيان إيرادات الشركة الفصلية، الخميس، قال إكهولم إن «إريكسون ملتزمة تماما التعاون» مع وزارة العدل الأميركية، وأضاف أن «حل هذه المسائل قد يؤدي إلى سلسلة من الخطوات من قبل وزارة العدل (الأميركية) التي قد تشمل على الأرجح دفعات نقدية إضافية، لا يمكن في الوقت الراهن تحديد حجمها بشكل موثوق».

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«إريكسون» تدفع غرامات بشأن قضايا فساد

وخسرت أسهم الشركة السويدية حوالى ربع قيمتها منذ منتصف فبراير. ووافقت «إريكسون» بالفعل على دفع غرامات قدرها مليار دولار إلى السلطات الأميركية لطي صفحة قضايا فساد في جيبوتي والصين وفيتنام وإندونيسيا والكويت العام 2019.

وذكر إكهولم في البيان بأن الشركة «مقيّدة في ما يمكننا قوله» بِأن ما حصل في العراق، لكنه ذكر في مارس بأن الأمر «خطير للغاية ويرتبط بسلوكيات معيبة وغير مقبولة في الماضي».

وفي بيان إيراداتها، ذكرت «إريكسون» أن صافي أرباحها تراجع بنسبة ثمانية في المئة إلى 2.9 مليار كرونة سويدية (280 مليون يورو أو 307 ملايين دولار).

وأعلنت الشركة، الإثنين، أنها ستخصص مبلغا قدره 900 مليون كرونة لتغطية تكاليف تعليق أنشطتها في روسيا بعد غزو أوكرانيا. وفاقت مبيعات «إريكسون» للفصل الأول التوقعات لكن أرباحها التشغيلية البالغة 4.7 مليارات كرونة كانت أقل من التقديرات الصادرة عن محللين استطلعت شبكة «بلومبرغ نيوز» آراءهم.