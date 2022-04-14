«إيني» تعلن اكتشاف آبار نفط وغاز جديدة في مصر

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة النفط والغاز الإيطالية العملاقة «إيني»، مساء الأربعاء، أنها اكتشفت آبار نفط وغاز جديدة في مصر تبلغ قدرتها الإنتاجية 8500 برميل من المكافئ النفطي يوميا.

وقالت المجموعة الإيطالية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن هذه الآبار التي اكتشفتها في امتياز مليحة بالصحراء الغربية المصرية بدأت الإنتاج بالفعل، لافتة إلى أن «عمليات استكشاف أخرى جارية في الامتياز مع آفاق واعدة».

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من جهته ثانية، أعلنت «إيني» أنها وقعت اتفاقية في القاهرة مع الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس» بهدف تعزيز عمليات إنتاج وتصدير الغاز المصري إلى أوروبا، وبخاصة إلى إيطاليا.

وتعمل «إيني» في مصر منذ 1954، وهي حاليا المنتج الرئيسي للمحروقات في البلاد بحوالي 360 ألف برميل نفط مكافئ يوميا.