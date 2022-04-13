يلين تحذر الصين من تأثر «اندماجها» في الاقتصاد العالمي بسبب سياساتها إزاء روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، الأربعاء، بحسب خطاب مرتقب الصين، من أن موقفها إزاء روسيا وغزوها لأوكرانيا قد يهدد استعداد دول للتعاون مع بكين وإجراء مبادلات تجارية معها.

وستقول يلين في خطاب أمام «مجلس الأطلسي» إن «موقف العالم تجاه الصين واستعدادها للانخراط في مزيد من التكامل الاقتصادي قد يتأثر باستجابة بكين لدعوتنا إلى تحرك حازم تجاه روسيا»، وفق «فرانس برس».

المستقبل الاقتصادي لبكين مرتبط بالغرب

وأعرب الرئيس الأميركي جو بايدن، في 24 مارس، عن «أمله» ألا تساعد الصين روسيا في التخفيف من تداعيات العقوبات الغربية، معتبرًا أن المستقبل الاقتصادي لبكين «مرتبط بالغرب أكثر» من ارتباطه بالجار الروسي.

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وقال بايدن في بروكسل: «أعتقد أن الصين تفهم أن مستقبلها الاقتصادي سيكون مرتبطًا أكثر بعلاقاتها مع الغرب وليس (بعلاقاتها) مع روسيا. ولدي أمل كبير أنها لن تقوم» بمساعدة موسكو للتخفيف من أثر العقوبات التي فرضت عليها بعد غزو أوكرانيا.

وحذر الرئيس الأميركي، نظيره الصيني شي جينبينغ، في 18 مارس، من «عواقب» ستواجهها الصين، حال ساعدت جارتها روسيا في حربها على أوكرانيا، وقال البيت الأبيض في بيان، بعد اتصال دام نحو ساعتين بين المسؤولين، «عرض (بايدن) التداعيات والعواقب التي ستواجهها الصين في حال قدمت دعمًا ماديًا لروسيا، وهي تقوم بهجمات عنيفة على المدن الأوكرانية والمدنيين».

ووصفت بكين، روسيا بأنها «عضو مهم» في مجموعة العشرين، بعدما دعت واشنطن إلى استبعاد موسكو من القمة المقبلة للمجموعة عقب هجومها على أوكرانيا.