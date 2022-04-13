النفط يتراجع موقتا بعد بيانات مهمة وعرض روسي للأسعار

القاهرة - بوابة الوسط

تراجعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الأربعاء بعد الارتفاعات القوية أمس الثلاثاء وسط أنباء جديدة عن عرض روسي سخي تزامنا مع خطة أميركية جديدة لكبح ارتفاع الأسعار، بينما أصدرت وكالة الطاقة الدولية منذ قليل توقعات أقل تفاؤلا بشأن تعافي الطلب على النفط.

ونزل خام «نايمكس» الأميركي بحلول الساعة الثالثة صباحا بالتوقيت الشرقي للولايات المتحدة في حدود 0.5% مقتربا من مستوى 100 دولار التي نجح في تجاوزها ليلة أمس، حسب موقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وبالمثل تراجع خام برنت القياسي طفيفا في حدود 0.5% ما يعادل 0.4 دولار في البرميل نزولا إلى مستويات قرب الـ104 دولارات، ويتأرجح في نطاق محدود بحوالي 1.5 دولار نزولا وصعودا.

وبنهاية تعاملات أمس الثلاثاء، ارتفع خام «برنت» القياسي بنسبة 6.2% عند 104.64 دولار للبرميل، وزاد خام «نايمكس» الأميركي بنسبة 6.7% إلى 100.60 دولار للبرميل.

توقعات وكالة الطاقة الدولية

وخفضت وكالة الطاقة الدولية منذ قليل توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2022 بمقدار 260.000 برميل في اليوم إلى 99.4 مليون برميل في اليوم، في ظل تزايد حالات الإغلاق الصينية لفيروس كورونا.

وقالت الوكالة اعتبارا من شهر مايو يمكن أن يتوقف ما يقرب من ثلاثة ملايين برميل يوميا من إمدادات النفط الروسية إذ يدخل التأثير الكامل للحظر الطوعي الآخذ في الاتساع على موسكو حيز التنفيذ.

تأثير الطلب الصيني

وانخفضت أسعار النفط قليلا خلال الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأربعاء تزامنا مع انخفاض واردات الخام في الصين أكبر مشتر للخام في العالم، بفعل حالات الإغلاق لمواجهة تفشي كورونا، حسب تقرير لموقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وأظهرت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين انخفاض واردات النفط الخام بنسبة 14% خلال مارس على أساس سنوي، نزولا إلى 42.71 مليون طن الشهر الماضي بما يعادل 10.06 مليون برميل يوميا.

عرض روسي بأسعار بين 80 و150 دولارا للدول الصديقة

وبينما أشعلت تصريحات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأزمة حيث ألقى باللوم على أوكرانيا في عرقلة محادثات السلام، وقال إن موسكو لن تتخلى عما وصفته بعملية خاصة لنزع سلاح جارتها الغربية.

وقال بوتين إن محادثات السلام مع أوكرانيا وصلت إلى طريق مسدود، متعهدا بمواصلة الغزو وأن الهجوم الروسي المستمر منذ سبعة أسابيع ضد أوكرانيا يسير وفقا للمخطط له.

إلا أنه وفي المقابل قال وزير الطاقة الروسي، نيكولاي شولجينوف، إن موسكو مستعدة لبيع النفط والمنتجات النفطية في أي نطاق سعري للدول الصديقة. وقال شولجينوف إن أسعار الخام في نطاق بين 80 و150 دولارا للبرميل ممكنة من حيث المبدأ، لكنه قال إن موسكو تركز بشكل أكبر على ضمان استمرار الدور الذي يؤديه قطاع النفط.

خطة أميركية جديدة

ويعتزم الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإعلان عن خطط لتعزيز استخدام البنزين المخلوط بالوقود الحيوي خلال فصل الصيف لمواجهة ارتفاع تكاليف الوقود.

وستسمح هذه الخطة للمواطنين بمواصلة شراء البنزين من نوع «إي 15»، الذي يحتوي على مزيج الإيثانول بنسبة 15%، اعتبارا من الأول من يونيو المقبل وحتى الخامس عشر من سبتمبر.

ويأتي هذا القرار بعد عدة أسابيع من المناقشات داخل البيت الأبيض بين المسؤولين المدافعين عن البيئة ووزير الزراعة توم فيلساك، إذ يحظر استخدام البنزين «إي 15» خلال فصل الصيف.

بيانات مهمة

وكشفت بيانات معهد البترول الأميركي ارتفاع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بمقدار 7.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من أبريل الجاري.

وأظهر المعهد الأميركي في تقريره الأسبوعي، أن مخزونات البنزين تراجعت 5.1 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، كما انخفض مخزون المقطرات بنحو 5 ملايين برميل.

ومن المقرر إعلان البيانات الرسمية الخاصة بالمخزونات من قبل إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى ارتفاع مخزونات النفط بمقدار 300 ألف برميل.