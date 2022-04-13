«فرانس برس»: كيف يزعزع التضخم شعبية بايدن؟

القاهرة - بوابة الوسط

عادة ما تكون نسبة بطالة في أدنى مستوياتها التاريخية أمرا يحلم به الرؤساء الأميركيون، غير أن جو بايدن يواجه في المقابل معدل تضخم مقلقا قد يكلف حزبه الديموقراطي ثمنا باهظا، وفق تقرير نشرته، الأربعاء، وكالة «فرانس برس».

وحسب الوكالة، فقد تراجعت شعبية بايدن في الأشهر الأخيرة بسبب التضخم، ولو أن نسبة البطالة استمرت في التراجع تدريجيا، ونقلت عن مؤسس النشرة السياسية «كوك بوليتيكال ريبورت»، تشارلي كوك، قوله إنه «على الصعيد السياسي، لا شيء يهم» سوى ارتفاع الأسعار.

وبلغ التضخم أعلى مستوياته منذ أربعين عاما إذ وصل إلى 8.5% في مارس بمعدل سنوي، مقابل 7.9% في فبراير، حسب مؤشر أسعار المستهلك الصادر، الثلاثاء.

تراجع شعبية بايدن

غير أن نمو العمالة هو من العوامل التقليدية لنجاح ولاية رئاسية، وحاول البيت الأبيض لفت انتباه الرأي العام على التقدم الذي حققه سوق العمل. فالطلبات الأسبوعية على مساعدات البطالة في أدنى مستوياتها منذ خمسة عقود، ونسبة العاطلين عن العمل عادت إلى ما يقارب مستوى ما قبل وباء كوفيد-19.

لكن تشارلي كوك أشار إلى أن هذه الحجج لم تنجح في إقناع الرأي العام في وقت يطال ارتفاع الأسعار الوقود والمواد الغذائية والإيجارات وغيرها من النفقات، بصورة لم تشهدها البلاد منذ أربعة عقود.

وتراجعت نسبة التأييد لجو بايدن إلى حوالى 42.2%، حسب موقع «فايف ثيرتي إيت» الذي يجمع مختلف استطلاعات الرأي. ومع اقتراب انتخابات منتصف الولاية الرئاسية بعد سبعة أشهر، قد يخسر الديموقراطيون غالبيتهم الضئيلة في أحد مجلسي الكونغرس أو حتى في مجلسيه.

وقال رئيس معهد السياسة التقدمية المصنف من يسار الوسط، ويل مارشال، لـ«فرانس برس» إن «الأسعار المرتفعة تمنع الأميركيين من لمس الازدهار في عهد بايدن».

وتولى بايدن مهامه في وقت كانت البطالة في تراجع بعدما بلغت 14.7% في أشد الأزمة الصحية، وبعدما سرحت الشركات أعدادا كبيرة من الموظفين عند بدء تفشي كوفيد-19.

وتراجعت نسبة العاطلين عن العمل في عهد بايدن باستمرار على مدى العام 2021 لتصل إلى 3.6% الشهر الماضي، ملامسة مستواها ما قبل الوباء. لكن مع ارتفاع أسعار المستهلك بوتيرة هي الأعلى منذ نهاية 1981، تجد الإدارة الأميركية صعوبة في تسليط الضوء على التقدم الذي أحرزته سوق العمل.

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أميركيون يحملون بايدن مسؤولية التضخم

وتظهر استطلاعات الرأي أن الأميركيين يحمّلون الرئيس مسؤولية التضخم. وكشف تحقيق أجرته وكالة «أسوشييتد برس» ومركز أبحاث الشؤون العامة ونشرت نتائجه في نهاية الشهر الماضي أن حوالى ثلثي الأميركيين غير موافقين على إدارة بايدن للاقتصاد.

كما أشار معهد «نافيغيتور» التقدمي لاستطلاعات الرأي إلى أن العدد الأكبر من الأميركيين يعتقد أن الاقتصاد يخسر وظائف بدل أن يكسب وظائف.

ونسبة التضخم المرتفعة ناجمة عن أزمة المكونات العالمية وسياسة الاحتياطي الفدرالي الأميركي الذي اعتمد معدل فائدة متدنيا لفترة طويلة، وخطط المساعدات المالية التي ساهمت في زيادة طلب المستهلكين الأميركيين.

لكن ويل مارشال يشير إلى أن إدارة بايدن ارتكبت أخطاء في تحديد أولوياتها مع الكونغرس. وإن كان الرئيس حصل على دعم من الحزبين الديموقراطي والجمهوري لخطة ترميم البنى التحتية في البلاد، فهو في المقابل فشل في حمل الكونغرس على إقرار خطته الواسعة النطاق لإعادة بناء الخدمات الاجتماعية المعروفة باسم «بيلد باك بيتر» أو إعادة البناء بصورة أفضل.

وقال الخبير لـ«فرانس برس»: «مع مرور الوقت يفترض أن تكون سوق العمل النشطة مكسبا يصب في مصلحة الرئيس. لكن في الوقت الحاضر، لا يرى الناس هذا الرابط والتضخم هو جزء من المشكلة».

وسعيا لضبط ارتفاع الأسعار يعمل الاحتياطي الفدرالي على زيادة معدلات الفائدة، ويعتقد العديد من خبراء الاقتصاد أن التضخم سينحسر خلال العام. لكن من غير المؤكد أن يحصل ذلك في الوقت المناسب لجو بايدن، وفق الوكالة الفرنسية.

وخسر الرئيسان السابقان السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف ولايتيهما، ويتوقع كوك أن يشهد بايدن المصير ذاته. وحذر «هل سنرى حقا انخفاضا كبيرا في التضخم بحلول موعد بدء التصويت بين نهاية سبتمبر وأكتوبر؟ لا أعتقد إطلاقا أن هذا واقعي».