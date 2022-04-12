ارتفاع أسعار النفط مدفوعا بتخفيف قيود «كوفيد» بالصين والحرب في أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفع سعرا خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط، الثلاثاء، مدفوعين بتخفيف القيود المفروضة لمكافحة «كوفيد» في الصين، التي من شأنها أن تدعم الطلب، فيما حذرت منظمة «أوبك» من أنها لن تكون قادرة على تعويض الإمدادات الروسية.

وقرابة الساعة 13.45 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر برميل خام برنت بحر الشمال 5.55% إلى 103.95 دولار، فيما ارتفع سعر برميل خام غرب تكساس الوسيط 5.24% إلى 99.23 دولار، وفق «فرانس برس».

وأوضحت إيبيك أوسكارديسكايا، المحللة لدى «سويسكوت»، أن أسعار النفط ترتفع بشكل أسرع مما هبطت به أمس؛ لأن انخفاض الطلب في الصين المرتبط بالجائحة وسحب احتياطات استراتيجية أميركية غير مقنعين للتوقعات على المدى المتوسط، التي ما زالت تشهد ميلًا صعوديًا.

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من جانبها، قالت المحللة فيكتوريا سكولار، من «إنتراكتيف إنفستور»، إن شنغهاي خففت، الإثنين، القيود في بعض الأحياء بعد تزايد الاستياء العام من الحجر الصارم الذي أجبر 25 مليون نسمة على البقاء في المنازل «ما خفف من حدة توتر المستثمرين بشأن احتمال تباطؤ الطلب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم».

صادرات النفط الروسية لن تعوض

وأشار ستيفن إينيس، المحلل في «إس بي آي أسيت مانجمنت»، «أظن أن السوق انتعشت بطريقة مفرطة في التفاؤل راهنًا». وأكد أن «هذا التغيير في السياسة يعزو إلى نقص الغذاء في مناطق شاسعة وعدم وجود موزعين لتوصيل الأغذية (...) وهذا ليس بأي حال انعكاسًا لسياسة صفر كوفيد».

من جانب آخر، حذر الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، محمد باركيندو، الاتحاد الأوروبي، الإثنين، من أن صادرات النفط الروسية التي تبلغ سبعة ملايين برميل يوميًا، التي لن تصل بسبب العقوبات، لا يمكن أن تعوض بحسب تقارير الصحافة المالية.