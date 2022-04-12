تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

القاهرة - بوابة الوسط

وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقية من أجل استيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر سنويًا، حيث يتمثل الهدف في التحرر بأسرع ما يمكن من الغاز الروسي وربما التوقف عنه مع التمويل غير المباشر لغزو أوكرانيا بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان هذا هو الغرض على الأرجح، حيث هبطت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في الجزائر بعد الساعة 12 ظهرًا، بحسب موقع «ديكود 39»الإيطالي.

إيطاليا تواجه انخفاضًا في الناتج المحلي

ويدرك دراغي ودي مايو أن إيطاليا ستواجه انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي دون الغاز الروسي. ويقول ذلك بنك إيطاليا واتحاد الصناعات والحكومة، حيث انخفضت في الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرًا بشكل كبير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1%.

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ولذلك هناك حاجه إلى الخطة «ب»، مع مضاعفة استيراد الغاز من الجزائر، بإضافة نحو تسعة مليارات متر مكعب سنويًا إلى العشرة الموردة إلى إيطاليا بحصة شركة «إيني» عبر خط أنابيب الغاز «ترانسميد» في العام 2021. وهي كمية تساوي نحو ثلث الـ29 مليار متر مكعب القادمة من روسيا.

زيادة بنسبة 50% في الإمدادات

ووقع دراغي، رفقة دي مايو و وزير الطاقة روبرتو سينغولاني والرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، بروتوكولًا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاتفاق حكومي.

وعقب محادثات مع تبون، وقعت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية «سوناطراك»، اتفاقًا مع شركة «إيني» الإيطالية، لإمداد روما بكميات إضافية من الغاز تصل إلى تسعة مليارات متر مكعب سنويًا.

وقالت «إيني» إن «سوناطراك» ستوفر تدريجيًا كميات إضافية من الغاز اعتبارًا من السنة الجارية (لم تحدد موعدًا)، تصل إلى تسعة مليارات متر مكعب سنويا في العامين 2023 و2024.

والاتفاق مع الحكومة الجزائرية يتوقع زيادة بنسبة 50% في الإمدادات، ومع ذلك يمكن للجزائر واقعيًا أن تزيد الغاز المرسل إلى إيطاليا بمقدار 2-3 مليارات متر مكعب في وقت قصير وبمقدار 4-5 مليارات أخرى في غضون خمس سنوات.

الجزائر الشريك التجاري الأول لإيطاليا في القارة الأفريقية

من جهته، قال دراغي إن العلاقات بين إيطاليا والجزائر لها جذور عميقة، مشيرًا إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في القارة الأفريقية، وتنمو التجارة بين البلدين بسرعة.

وأضاف أن الحكومتين، الإيطالية والجزائرية، وقعتا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ويضاف إلى ذلك الاتفاق بين «إيني» و«سوناطراك» لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا، وفقًا لموقع «ديكود 39»الإيطالي.

واعتبر دييغو جافاجنين، خبير الطاقة ومنسق مؤتمر الغاز الطبيعي المسال، أن الاتفاقية الموقعة في الجزائر هي خطوة أولى نحو التحرر التدريجي من روسيا، موضحًا أنه في حال إضافة الكميات التي تضمنها شركة «إيني» مع تلك الناتجة عن الاتفاقية فإننا نصل إلى نحوا ثلث التدفقات التي تصل اليوم من روسيا.

وقال إنه في حالة انخفاض الطلب على الغاز في إيطاليا فسيكون ذلك بالتأكيد إشارة سيئة للاقتصاد؛ لأنه يعني إغلاق عديد الصناعات، مشيرًا إلى أن انخفاض الطلب قد يؤدي إلى تقليل الطلب، وبالتالي توفير كفايتنا من الغاز الجزائري وتوديع موسكو.

هذا ووضع دراغي جدول أعمال يشبه إلى حد كبير حملة، عبر التوجه إلى الدول الأفريقية المنتجة للطاقة لتأمين إيطاليا في أسرع وقت ممكن.

دراغي إلى الكونغو وأنغولا

ويتوجه رئيس الوزراء الإيطالي بعد عيد الفصح مباشرة إلى الكونغو وأنغولا وتحديدًا في 21 و 22 أبريل، فيما يتوجه في أوائل مايو إلى موزمبيق بهدف متابعة استراتيجية تنويع الطاقة، حيث الإمكانية العالية لإبرام اتفاقات جديدة لتوريد الغاز فضلًا عن الطاقة النظيفة.

وتقع مراكز «إيني» الرئيسية، بالإضافة إلى شمال أفريقيا، في الصحراء في الكونغو وأنغولا ونيجيريا وموزمبيق، وهي مناطق زادت فيها أنشطة التعدين بشكل كبير. وبالإضافة لذلك، هناك أيضًا إمكانية استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة الأميركية، لكن المشكلة تكمن في البنية التحتية وأجهزة إعادة الغاز، حيث لا توجد سعة إضافية كبيرة.