Atwasat

تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 08:57 مساء
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا
الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون يجري محادثات مع رئيس مجلس الوزراء الإيطالي. الإثنين 11 أبريل 2022 (وكالة الأنباء الجزائرية)
alwasat radio

وقعت الحكومة الإيطالية اتفاقية من أجل استيراد 20 مليار متر مكعب من الغاز من الجزائر سنويًا، حيث يتمثل الهدف في التحرر بأسرع ما يمكن من الغاز الروسي وربما التوقف عنه مع التمويل غير المباشر لغزو أوكرانيا بقرار من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وكان هذا هو الغرض على الأرجح، حيث هبطت الطائرة التي كانت تقل رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، ووزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو في الجزائر بعد الساعة 12 ظهرًا، بحسب موقع «ديكود 39»الإيطالي.

إيطاليا تواجه انخفاضًا في الناتج المحلي
ويدرك دراغي ودي مايو أن إيطاليا ستواجه انخفاضًا في الناتج المحلي الإجمالي دون الغاز الروسي. ويقول ذلك بنك إيطاليا واتحاد الصناعات والحكومة، حيث انخفضت في الموازنة التي وافق عليها مجلس الوزراء أخيرًا بشكل كبير توقعات نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.1%.

-  دي مايو ودراغي يزوران الجزائر لـ«توقيع اتفاقية مهمة» حول الغاز الإثنين
-  «رويترز»: رئيس وزراء إيطاليا يزور الجزائر للتوقيع على اتفاقية لزيادة واردات الغاز
-  ليبيا ضمن الخطة.. إيطاليا تتفق مع الجزائر على زيادة إمدادات الغاز

ولذلك هناك حاجه إلى الخطة «ب»، مع مضاعفة استيراد الغاز من الجزائر، بإضافة نحو تسعة مليارات متر مكعب سنويًا إلى العشرة الموردة إلى إيطاليا بحصة شركة «إيني» عبر خط أنابيب الغاز «ترانسميد» في العام 2021. وهي كمية تساوي نحو ثلث الـ29 مليار متر مكعب القادمة من روسيا. 

 زيادة بنسبة 50% في الإمدادات 
ووقع دراغي، رفقة دي مايو و وزير الطاقة روبرتو سينغولاني والرئيس التنفيذي لشركة «إيني»، كلاوديو ديسكالزي، بروتوكولًا مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لاتفاق حكومي. 

وعقب محادثات مع تبون، وقعت شركة المحروقات الحكومية الجزائرية «سوناطراك»، اتفاقًا مع شركة «إيني» الإيطالية، لإمداد روما بكميات إضافية من الغاز تصل إلى تسعة مليارات متر مكعب سنويًا.

وقالت «إيني» إن «سوناطراك» ستوفر تدريجيًا كميات إضافية من الغاز اعتبارًا من السنة الجارية (لم تحدد موعدًا)، تصل إلى تسعة مليارات متر مكعب سنويا في العامين 2023 و2024.

والاتفاق مع الحكومة الجزائرية يتوقع زيادة بنسبة 50% في الإمدادات، ومع ذلك يمكن للجزائر واقعيًا أن تزيد الغاز المرسل إلى إيطاليا بمقدار 2-3 مليارات متر مكعب في وقت قصير وبمقدار 4-5 مليارات أخرى في غضون خمس سنوات. 

 الجزائر الشريك التجاري الأول لإيطاليا في القارة الأفريقية 
من جهته، قال دراغي إن العلاقات بين إيطاليا والجزائر لها جذور عميقة، مشيرًا إلى أن الجزائر هي الشريك التجاري الأول لإيطاليا في القارة الأفريقية، وتنمو التجارة بين البلدين بسرعة. 

وأضاف أن الحكومتين، الإيطالية والجزائرية، وقعتا إعلان نوايا بشأن التعاون الثنائي في قطاع الطاقة، ويضاف إلى ذلك الاتفاق بين «إيني» و«سوناطراك» لزيادة صادرات الغاز إلى إيطاليا، وفقًا لموقع «ديكود 39»الإيطالي.

واعتبر دييغو جافاجنين، خبير الطاقة ومنسق مؤتمر الغاز الطبيعي المسال، أن الاتفاقية الموقعة في الجزائر هي خطوة أولى نحو التحرر التدريجي من روسيا، موضحًا أنه في حال إضافة الكميات التي تضمنها شركة «إيني» مع تلك الناتجة عن الاتفاقية فإننا نصل إلى نحوا ثلث التدفقات التي تصل اليوم من روسيا. 

وقال إنه في حالة انخفاض الطلب على الغاز في إيطاليا فسيكون ذلك بالتأكيد إشارة سيئة للاقتصاد؛ لأنه يعني إغلاق عديد الصناعات، مشيرًا إلى أن انخفاض الطلب قد يؤدي إلى تقليل الطلب، وبالتالي توفير كفايتنا من الغاز الجزائري وتوديع موسكو. 

هذا ووضع دراغي جدول أعمال يشبه إلى حد كبير حملة، عبر التوجه إلى الدول الأفريقية المنتجة للطاقة لتأمين إيطاليا في أسرع وقت ممكن.

دراغي إلى الكونغو وأنغولا
ويتوجه رئيس الوزراء الإيطالي بعد عيد الفصح مباشرة إلى الكونغو وأنغولا وتحديدًا في 21 و 22 أبريل، فيما يتوجه في أوائل مايو إلى موزمبيق بهدف متابعة استراتيجية تنويع الطاقة، حيث الإمكانية العالية لإبرام اتفاقات جديدة لتوريد الغاز فضلًا عن الطاقة النظيفة.

وتقع مراكز «إيني» الرئيسية، بالإضافة إلى شمال أفريقيا، في الصحراء في الكونغو وأنغولا ونيجيريا وموزمبيق، وهي مناطق زادت فيها أنشطة التعدين بشكل كبير. وبالإضافة لذلك، هناك أيضًا إمكانية استيراد الغاز المسال من الولايات المتحدة الأميركية، لكن المشكلة تكمن في البنية التحتية وأجهزة إعادة الغاز، حيث لا توجد سعة إضافية كبيرة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية

بوتين يعلق على المجزرة المفترضة في بوتشا الأوكرانية
اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة

اللقاح المضاد لسرطان عنق الرحم يوفر الحماية للشابات من أول جرعة
«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر يتعادل

«بوابة الوسط» ترصد: الأهلي بنغازي يعزز صدارته وخليج سرت ينعش آمال البقاء والأخضر...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا

دب بني يجد ملجأ بهولندا بعد معاناة طويلة في أوكرانيا
في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا

في سورية.. «المسحراتي» يقاوم التكنولوجيا
«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة الأميركية كايلا مولر

«اغتصاب وتهديد بالقتل».. أيزيدية تكشف تفاصيل معاملة زعيم تنظيم «داعش» للرهينة ...
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية

البعض يراها مدمرة للأرض.. انقسام حول السياحة الفضائية
انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «الصداقة 1 - 1 الأخضر» في الدوري الممتاز
انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز

انتهت عبر «WTV».. مباراة «التعاون 0 - 1 الأهلي بنغازي» في الدوري الممتاز
«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد

«يويفا» يعاقب أتلتيكو مدريد
«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية

«رويترز»: استهداف كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي ببرامج تجسس إسرائيلية
أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات

أوكرانيا تعلن قتل 19500 جندي روسي وتدمير مئات الدبابات والمدرعات والمقاتلات
روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون

روسيا تهدد بإجراءات قانونية إذا صُنِفت متخلفة عن سداد الديون
الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا

الكرملين: عضوية فنلندا والسويد في «الناتو» لن تجلب الاستقرار لأوروبا
عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها

عملية «إعادة الأصول» المهربة .. مصارف سويسرا رهينة ماضيها
شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا

شاهد في «اقتصاد بلس».. مصر تطلب زيادة حصتها من إعمار ليبيا
 المزيد من اقتصاد

تعليقات

عناوين ذات صلة
سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد كافة ديونها الخارجية
سريلانكا تعلن تخلفها عن سداد كافة ديونها الخارجية
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس
دراسة: نمو التجارة العالمية قد يتراجع بالنصف بسبب حرب أوكرانيا
دراسة: نمو التجارة العالمية قد يتراجع بالنصف بسبب حرب أوكرانيا
الشركة الفنلندية نوكيا تنسحب من روسيا
الشركة الفنلندية نوكيا تنسحب من روسيا
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.47 جنيه
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.47 جنيه
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات
الدينار التونسي يهبط لأدنى مستوى مقابل الدولار في ثلاث سنوات...
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو اوكرانيا
الولايات المتحدة تفرض عقوبات على ابنتَي بوتين على خلفية غزو ......
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ممكنا
برلين: بوتين أبلغ شولتس بأن تسديد ثمن الغاز باليورو لا يزال ......
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا
الكرملين: الدفع بالروبل لشراء الغاز الروسي سيتم تدريجيا...
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى أوروبا
بوتين: روسيا لن تقبل سوى الدفع بالروبل مقابل شحنات الغاز إلى......
المزيد
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من روسيا.. زيادة 9 مليارات متر مكعب سنويا
تفاصيل الاتفاق الإيطالي-الجزائري بشأن الغاز للتحرر من ......
الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1981.. تبلغ 8.5%
الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1981.. تبلغ 8.5%...
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» ......
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.47 جنيه
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.47 جنيه...
الشركة الفنلندية نوكيا تنسحب من روسيا
الشركة الفنلندية نوكيا تنسحب من روسيا...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط