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الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1981.. تبلغ 8.5%

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 04:51 مساء
الولايات المتحدة تسجل أعلى نسبة تضخم منذ 1981.. تبلغ 8.5%
محطة وقود في واشنطن. (الإنترنت)
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سجل التضخم مزيدا من التسارع خلال مارس في الولايات المتحدة ليصل إلى أعلى مستوى له منذ ديسمبر 1981، ويرجع ذلك أساسا إلى أسعار الوقود التي ارتفعت بشدة نتيجة الحرب في أوكرانيا.

ارتفعت الأسعار بنسبة 8.5% على مدى عام واحد، و1.2% على مدى شهر واحد، وفق مؤشر أسعار المستهلك الصادر الثلاثاء عن وزارة العمل.

أسعار السكن والغذاء
وتوضح الأرقام أن أسعار الوقود وحدها ارتفعت بنسبة 18.3% مقارنة بشهر فبراير، وتمثل أكثر من نصف التضخم. ومارس أول شهر يعطي صورة كاملة لتداعيات الحرب في أوكرانيا على الأسعار في الولايات المتحدة. وأوضحت وزارة العمل أن أسعار السكن والغذاء أسهمت في ارتفاع التضخم. 

- الحرب في أوكرانيا تدفع التضخم إلى مستويات قياسية في أوروبا
-  البيت الأبيض يتوقع معدل تضخم «مرتفعا بشكل غير عادي» خلال مارس

ومع ذلك، تباطأ ما يسمى بالتضخم الأساسي الذي لا يشمل أسعار الطاقة والغذاء من 0.5% في فبراير إلى 0.3% في  مارس. لكنه تسارع على مدار عام واحد ليصل إلى 6.5%، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 1982.

وكان البيت الأبيض توقع، الإثنين، أن يكون معدل التضخم لشهر مارس في الولايات المتحدة «مرتفعا بشكل غير عادي»، وأعلن، الثلاثاء، سلسلة من المبادرات لزيادة استخدام وإنتاج الوقود الحيوي على أمل خفض الأسعار في محطات البنزين.

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