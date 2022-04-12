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النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 03:03 مساء
النفط يتجاوز 100 دولار بعد صدمة «أوبك».. و«بنك أوف أميركا» يخفض توقعاته
حقل نفط في تكساس (ارشيفية: رويترز.)
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قفز خام برنت القياسي قبل قليل بأكثر من 4.5 دولار للبرميل بارتفاع في حدود 5% حيث يتداول عند مستويات 103 دولارات للبرميل، لترتد لأعلى من مستويات 100 دولار التي فقدتها أمس الإثنين عبر التراجعات الحادة.

كما زادت أسعار الخام الأميركي الخفيف خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، بأكثر من 4 دولارات أو ما يعادل 4.3% وصولا إلى مستويات قرب الـ98.5 دولار للبرميل، وفق موقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وخلال الأيام الماضية ضربت أسعار النفط موجة من التذبذب والتراجع الحاد، تأثرا بما أعلنته نهاية الأسبوع الماضي الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية، بما في ذلك الولايات المتحدة، بشأن خطة لسحب حوالي 240 مليون برميل من المخزون الاستراتيجي خلال الأشهر الستة المقبلة.

صدمة أوبك
وتأتي قفزة الأسعار تأثرا بصدمة منظمة أوبك حين قالت إنه سيكون من المتعذر استبدال الكميات المفقودة المحتملة من إمدادات النفط الروسي، مع استمرار مناقشة الاتحاد الأوروبي لإمكانية فرض عقوبات ضد الخام الروسي.

وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية ضد روسيا قد تتسبب في واحدة من أسوأ صدمات المعروض في سوق النفط على الإطلاق. وفقا لوكالة «رويترز» فقد أكد الأمين العام لمنظمة «أوبك» محمد باركيندو تلك التوقعات خلال اجتماع أمس مع مسؤولين بالاتحاد الأوروبي.

ويشهد الاتحاد الأوروبي خلافا بين أعضائه حول ما إذا كان يمكن فرض عقوبات ضد روسيا تشمل قطاع النفط والغاز، مع حقيقة أن الكتلة تعتمد بشكل كبير على الطاقة الروسية لسد احتياجاتها.

تحسن تقييم الرؤية للطلب الصيني
وارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات الثلاثاء مع تحسن تقييم الرؤية للطلب الصيني بعد تخفيف بعض القيود المتعلقة بفيروس كورونا بالمركز المالي لشنغهاي.

وخففت شنغهاي عمليات الإغلاق المفروضة على بعض المجمعات السكنية، لكن أشارت السلطات إلى أنها قد تعيد فرض القيود إذا ارتفعت حالات الإصابة بالفيروس.

- هبوط أسعار النفط مع مخاوف من الإغلاق في الصين
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وقالت شنغهاي إن أكثر من سبعة آلاف منطقة سكنية اعتبرت منخفضة الخطورة إذ لم تسجل بها أي إصابات جديدة لمدة 14 يوما وستقرر أيا منها سترفع عنه القيود.

وتراجعت أسعار النفط عند تسوية تعاملات أمس الإثنين، وسط مخاوف حول ضعف طلب الصين على النفط ووفرة المعروض مع سحب دول وكالة الطاقة الدولية من مخزونها الاستراتيجي.

أين تتجه الأسعار
وقال المحللون لدى «جيه بي مورغان»، إن الإفراج عن كميات من الاحتياطي الاستراتيجي للدول سيعادل 1.3 مليون برميل يوميا على مدى الأشهر الستة المقبلة، وهو ما يكفي لتعويض مليون برميل يوميا من الإمدادات الروسية، حسب ما نقل موقع «investing».

فيما أوضح محللون في مجموعة «أوراسيا» الاستشارية أن استهلاك الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تضرر بسبب عمليات الإغلاق. وأشاروا إلى أن سياسات الصين للسيطرة على جائحة كورونا ستشكل تحديا لمعدلات الطلب، حتى بعد تخفيف قيود الإغلاق في بعض المناطق في شنغهاي.

وقالت فاندانا هاري إن الرفع الجزئي للقيود في شنغهاي أدى إلى تخفيف الضغوط الناجمة عن المخاوف بشأن الطلب على النفط في الصين.

«بنك أوف أميركا» 
وخفض «بنك أوف أميركا» توقعاته لأداء النفط في منتصف العام الجاري، بدعم خطط الولايات المتحدة ودول أخرى إطلاق ملايين البراميل من الاحتياطيات.

وأعلنت الولايات المتحدة في الشهر الماضي خطة لسحب مليون برميل يوميا من الاحتياطي الاستراتيجي على مدار ستة أشهر، كما ذكرت وكالة الطاقة الدولية أن أعضاءها يعتزمون سحب 120 مليون برميل من الاحتياطيات.

وقال «بنك أوف أميركا» إنه يتوقع وصول سعر خام برنت في الصيف إلى 120 دولارا للبرميل، بدلا من التوقعات السابقة البالغة 150 دولارا، وأضاف بنك أوف أميركا أن السحب من الاحتياطيات الاستراتيجية للنفط وفرض تدابير إغلاق في الصين قد غير مسار أسعار النفط المعلن مسبقا.

وأشار البنك إلى أن الطلب على النفط قد يكون تراجع موقتا في الربع الأول من العام الجاري بفعل ارتفاع الأسعار، لكنه شدد على أن أي هبوط في الطلب بفعل الأسعار قد يكون قصير الأجل بالنظر لتدخل الحكومات بخفض الضرائب على الطاقة وتقديم الإعانات والسحب من الاحتياطيات.

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