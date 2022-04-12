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الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.47 جنيه

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 12 أبريل 2022, 02:39 مساء
الدولار يرتفع أمام الجنيه المصري إلى 18.47 جنيه
عملات مصرية. (أرشيفية : الإنترنت)
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خسر الجنيه المصري نحو 14 قرشًا من قيمته أمام الدولار الأميركي، اليوم الثلاثاء، ليواصل مسيرة الهبوط التي بدأها أمام العملة الخضراء، قبل أيام، بعدما قرر البنك المركزي المصري رفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس في مارس الماضي، لتهبط العملة المصرية بنحو 16%.

وسجلت مستويات سعر شراء وبيع الدولار في مصر اليوم الثلاثاء، زيادة تقارب 14 قرشًا أمام الجنيه المصري، بعدد كبير من فروع البنوك الحكومية والخاصة، وشركات الصرافة العاملة بالسوق المحلية المصرية، بحسب المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك، وفق ما نقلت جريدة «المال» المصرية.

ويقدم أكبر بنكين حكوميين «الأهلي ومصر»، سعر صرف الدولار الأميركي أمام الجنيه المصري عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، و18.57 جنيه للبيع.

- الجنيه المصري يهبط إلى 18.50 للدولار بعد يوم من رفع الفائدة

فيما يقدم بنكا الأهلي المتحد ومصرف أبوظبي الإسلامي، أعلى سعر لصرف الدولار أمام الجنيه في مصر، عند مستوى 18.49 جنيه للشراء، و18.57 للشراء.

ويعرض 15 بنكًا نفس سعر الدولار كثاني أعلى سعر له داخل السوق المحلية، عند مستوى 18.47 جنيه للشراء، 18.57 جنيه للبيع.

وتضم قائمة تلك البنوك كلًا من البنك العربي الأفريقي الدولي وميد بنك وقناة السويس والمصرف المتحد والمشرق والعقاري المصري والتنمية الصادرات والتجاري الدولي والإمارات دبي الوطني وSAIB، والمصرف العربي الدولي والإسكندرية وفيصل الإسلامي وHSBC، وقطر الوطني الأهلي.

ماذا حدث؟
وفي مارس الماضي، قرر البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، مع انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 16%، وتوقع محللون أن يقفز التضخم في مصر إلى خانة العشرات.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، بيانات التضخم الشهري أول من أمس الأحد، والتي كشفت ارتفاع معدل التضخم في مدن مصر إلى 10.5% خلال مارس الماضي، وفق بيانات التضخم الشهري التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري أول من أمس الأحد.

وأعلن المركزي المصري ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 10.1% بنهاية مارس 2022، مقابل 7.2% بنهاية يناير السابق له

وقفز تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية على أساس سنوي إلى 8.8% خلال فبراير الماضي، ليكون الأعلى منذ نحو 3 سنوات، عندما بلغ 9.4% في يونيو 2019، في حين ارتفع 7.3% في يناير الماضي.

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