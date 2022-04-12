الشركة الفنلندية نوكيا تنسحب من روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الشركة الفنلندية نوكيا الثلاثاء أنها ستغادر روسيا، بعد يوم من قرار منافستها السويدية، إريكسون تعليق أنشطتها في البلاد إلى أجل غير مسمى.

وكانت الشركة الفنلندية المصنّعة لمعدات الاتصالات علقت عمليات التسليم في البلاد مطلع مارس، وقالت في بيان إنه «يمكنها حالياً أن تعلن أنها ستترك السوق الروسية»، وفق وكالة فرانس برس.

وسينتج عن هذا القرار توفير مئة مليون يورو في حسابات نوكيا في الربع الأول، الذي تُنشر نتائجه نهاية الشهر، بحسب المجموعة.

وشكلت روسيا «أقل من 2%» من حجم مبيعات نوكيا في 2021، فيما تقول المجموعة إنها تبقي على توقعاتها المالية لعام 2022 «بسبب الطلب القوي في مناطق أخرى».

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وأعلنت شركة إريكسون، منافستها السويدية الإثنين، أنها ستعلق أنشطتها في روسيا إلى أجل غير مسمى، وتضع 600 موظف في إجازة مدفوعة الأجر.

ويترك رحيل المجموعتين العملاقتين الغربيتين، الطريق مفتوحاً أمام شركة هواوي الصينية الأولى عالميا، وتتقاسم المجموعات الثلاث الجزء الأكبر من سوق تركيب شبكات الجيلين الرابع والخامس (4جي و5جي) في العالم.

وأعلنت مئات الشركات ومعظمها غربية تعليق أنشطتها في روسيا أو مغادرتها منذ غزو أوكرانيا في 24 فبراير والعقوبات الكبيرة التي فرضت على موسكو.