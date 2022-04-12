سريلانكا تعلن تخلّفها عن سداد كافة ديونها الخارجية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت سريلانكا التي تعاني نقصًا في العملات الأجنبية، الثلاثاء أنها ستتخلّف عن سداد مجموع ديونها الخارجية البالغة قيمتها 51 مليار دولار، بانتظار خطة إنقاذ من جانب صندوق النقد الدولي، في وقت تواجه البلاد أسوأ ركود منذ استقلالها العام 1948.

وأعلنت وزارة المالية السريلانكية أن الدائنين، بما في ذلك الحكومات الأجنبية التي أقرضت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، بإمكانهم رسملة المدفوعات المستحقة (الحصول على أصول مقابل الديون) اعتبارًا من بعد ظهر الثلاثاء، أو اختيار أن يحصلوا على أموالهم بالروبية السريلانكية، حسب وكالة «فرانس برس».

وتواجه البلاد أزمة اقتصادية خانقة بعد تراجع حاد في إيرادات السياحة منذ بدء انتشار جائحة فيروس «كورونا» المستجد على نطاق واسع عالميا، ما أدى إلى أزمة في توفر النقد الأجنبي في البلاد، ولذلك لجأت إلى صندوق النقد للمساعدة.