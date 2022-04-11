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وزير المال البريطاني يطلب مراجعة أخلاقية إثر فضيحة الضرائب

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 05:44 مساء
وزير المال البريطاني يطلب مراجعة أخلاقية إثر فضيحة الضرائب
وزير المالية البريطاني ريشي سوناك. (الإنترنت)
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طلب وزير المالية البريطاني ريشي سوناك، من مستشار الحكومة للشؤون الأخلاقية مراجعة إن كان امتثل لجميع القواعد بعدما أثارت معلومات تم كشفها بشأن أوضاع عائلته المالية جدلًا سياسيًا.

وفي رسالة إلى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، تم كشفها في وقت متأخر الأحد، طلب سوناك أن يقيم مستشار الحكومة المكلف ضمان احترام القواعد الوزارية كريستوفر غيت إعلانات المصالح التابعة له منذ أصبح وزيرًا أول مرة العام 2018، وفق «فرانس برس». 

استفادة  زوجة الوزير الهندية الثرية 
وجاءت الرسالة بعدما كشفت تسريبات، الأسبوع الماضي، أن زوجة الوزير الهندية الثرية استفادت من وضع ضريبي للمواطنين الذين لا يعتبرون المملكة المتحدة مقر إقامتهم الدائم، وبالتالي لم تدفع ضرائب عن دخلها في وقت كانت ترتفع بالنسبة لمعظم البريطانيين.

وبعدما أصر في البداية على أن زوجته أكشاتا مورتي، التي شارك والدها في تأسيس شركة«إنفوسيس» العملاقة لتقانة المعلومات، كانت ضحية حملة لتشويه سمعتها، بدَّل الزوجان موقفهما، الجمعة، وتعهدا أنها تدفع ضرائب في بريطانيا عن كامل دخلها العالمي.

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لكن ذلك لم يسكت الاتهامات له بالنفاق بعدما زاد الضرائب على البريطانيين في ظل أزمة ارتفاع تكاليف المعيشة، بينما حققت عائلته أرباحًا بملايين الجنيهات الاسترلينية من «إنفوسيس» تم إخفاؤها عن وزارته. ويعتقد أن سوناك أكثر أعضاء البرلمان البريطاني ثراءً.

 انتقادات لغياب الشفافية
كما واجه انتقادات لغياب الشفافية بعدما أقر بأنه كان يحمل إقامة دائمة (غرين كارد) في الولايات المتحدة حتى العام الماضي. ويتيح له امتلاك الإقامة في الولايات المتحدة إبقاءها كمقر إقامته لفترة طويلة، وبالتالي دفع ضرائب للولايات المتحدة، رغم كونه ثاني أهم سياسي في بريطانيا والشخصية الأبرز المرشحة لخلافة جونسون.

كما وردت اتهامات جديدة في الأيام الأخيرة، بينها أنه مدرج كمستفيد من صناديق استئمانية في الخارج تأسست في ما يعرف بملاذات ضريبية للمساعدة في إدارة شؤون زوجته التجارية.

وفي رسالته إلى جونسون، أصر سوناك على أنه تصرف بشكل مناسب لكن «قلقه» يكمن في أن على العامة الوثوق بردوده. وقال: «أنا واثق بأن مراجعة كهذه لإعلاناتي ستتوصل إلا أن جميع المعلومات المعنية كانت معلنة بالشكل المناسب».

لكن حزب العمال المعارض أشار إلى أن وضعه يدل على إمكان وجود تضارب في المصالح. وتراجعت شعبية سوناك في الأسابيع الماضية في ظل أزمة تكاليف المعيشة والفضائح.

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