إيطاليا تصادر 222 مليون يورو من المافيا بالنصف الأول من 2021

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصادر أمنية إيطالية حجز ومصادرة ما يقرب من 222 مليون يورو من المافيا في النصف الأول للعام 2021.

جاء ذلك في التقرير الصادر عن إدارة التحقيقات الخاصة بمكافحة المافيا (DIA) في النصف الأول من العام 2021، وقدمته وزيرة الداخلية، لوتشانا لامورجيزي، أخيرا إلى البرلمان، حسب وكالة الأنباء الإيطالية (آكي).

وقالت إدارة مكافحة المافيا «في النصف الأول من العام الماضي تم ضبط 93.771.071 يورو ومصادرة 129.307.198 يورو. تفتيش 933 موقع بناء، و68534 بلاغا عن عمليات مشبوهة».

وذكر التقرير أن «تحليل اتجاه الجريمة المشار إليه في النصف الأول من العام 2021، والذي لا يزال مستمرا في ظل جائحة «كوفيد-19»، يواصل إظهار كيفية تحرك المنظمات الإجرامية وفقا لاستراتيجية تهدف إلى تعزيز السيطرة الإقليمية».

المافيا والتسلل إلى الاقتصاد

وأشار التقرير إلى «تحديد المبادئ التوجيهية المحتملة للعمل المستقبلي للمافيات، مع التركيز على قدرتها على التسلل إلى الاقتصاد». ويضيف «فيما يتعلق بالمخاطر المحتملة التي قد تنشأ عن ضخ رأس المال الأوروبي، نَصِف فعالية الأدوات التي تتيحها التشريعات القطاعية الإلزامية من الناحيتين الوقائية والقضائية».

كما تركز الوثيقة، فيما يتعلق بالجوانب المذكورة أعلاه أيضا، على «القيمة الثابتة لتعاون الشرطة الدولي، الذي يمثل مبدأ توجيهيا متميزا في مكافحة المنظمات الإجرامية المنظمة، نظرا للأبعاد المتزايدة التي تتجاوز الحدود لهذه الأخيرة».