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الذهب يستعيد بريقه ومؤشر الدولار يحوم قرب 100 نقطة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 11 أبريل 2022, 02:12 مساء
الذهب يستعيد بريقه ومؤشر الدولار يحوم قرب 100 نقطة
سبائك ذهب (أرشيفية: الإنترنت)
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يبدو أن القرار الروسي الأخير بشأن ربط الروبل بالذهب قد انعكس على المعدن الأصفر الذي يستعيد بريقه، رغم أن الدولار يحد من مكاسب الذهب، بعد أن لامس مؤشر العملة الأميركية مستوى 100 نقطة للمرة الأولى في عامين. 

وزاد الإقبال على الذهب باعتباره أحد الملاذات الآمنة، وسط مخاوف حول حدوث ركود اقتصادي مع استمرار ارتفاع معدل التضخم واعتزام الاحتياطي الفيدرالي تشديد سياسته النقدية بوتيرة أسرع من المتوقعة سابقا، تزامنا نمع تصاعد حدة التوترات في شرق أوروبا وأنباء عن اجتياح روسي جديد لأوكرانيا، حسب تقرير لموقع «investing» لرصد أسواق المال والسلع.

وأعلن البنك المركزي الروسي أخيرا شرائه الذهب من البنوك التجارية الروسية في الفترة من 28 مارس وحتى 30 يونيو بسعر ثابت وقدره 5000 روبل للغرام الواحد.

الذهب الآن
وتقترب مكاسب المعدن الأصفر خلال تعاملات، اليوم الإثنين، من 20 دولار بعد ارتفاع سعر الأوقية في حدود 1% وصولا إلى مستويات 1963.3 دولار للتسليم الفوري. وارتفع سعر أوقية الذهب نهاية تعاملات الجمعة بنحو 0.4% أو 7.80 دولار ليصل إلى 1945.60 دولار للأوقية عند التسوية، ليسجل مكاسب أسبوعية بنحو 1.1%، وفق وكالة «رويترز»

الدولار الآن
ويتراجع مؤشر الدولار طفيفا خلال تعاملات، اليوم الإثنين، بأقل من 0.1% نزولا إلى مستويات 99.71 نقطة، بينما تم مشاهدة مؤشر الدولار في التعاملات المبكرة قرب أعلى مستويات 100.05 نقطة. وفي المقابل تواصل سندات الخزانة الأميركية أجل 10 سنوات في تسجيل مستويات قياسية وصولا إلى مستوى 2.758% والتي تعد الأعلى منذ ديسمبر 2018.

توقعات
ونقلت وكالة «رويترز» عن كبير الاقتصاديين في جولدمان ساكس (NYSE:GS) جان هاتزيوس، قوله إن توقعاته الأساسية لنسب الفائدة في الولايات المتحدة الأميركية أعلى من معدل 3%. وأضاف جان هاتزيوس أنه إذا لم يتباطأ نمو الاقتصاد الأميركي، وإذا لم نحصل على وجه الخصوص على تباطؤ كبير في نمو العمالة، فسوف ننظر إلى معدلات فائدة مرتفعة إلى حد كبير إلى نطاق 4%.

التوقع الأساسي لمجموعة «جولدمان ساكس» هو أن الفائدة في الولايات المتحدة بحلول منتصف العام 2023 ستكون عند مستوى يزيد قليلا على 3% ولكن من الواضح أنه سيكون هناك تداعيات سلبية بشأن ذلك.

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